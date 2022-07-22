بيروت ـ أحمد عزالدين



دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب 7 أعضاء للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إضافة الى جدول أعمال أبرز بنوده تعديل قانون السرية المصرفية.

وتكتسب الجلسة اهمية بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى كونه قد يفتح الباب أمام معالجة مشكلة التحقيقات في ملف انفجار المرفأ.

وقد أقرت اللجان النيابية المشتركة ثلاثة مشاريع اتفاقات لعرضها في الجلسة العامة، فيما كشف نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، الذي ترأس الاجتماع ، عن تقدم في موضوع ترسيم الحدود البحرية، وتوقع التوصل لاتفاق خلال 3 أسابيع.