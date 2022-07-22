هادي العنزي

انطلقت مساء أمس منافسات بطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة، على صالة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم، بإقامة تسعة نزالات، وذلك بعد افتتاح البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر نزاروفيتش كريملف، ورئيس الاتحاد الكويتي محمد منسي، وعدد غير قليل من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، ورؤساء الوفود المشاركة.

وتشهد بطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة للرجال، التي تقام خلال الفترة من 20 حتى 26 الجاري مشاركة 100 ملاكم من 20 دولة.

وتقام مساء اليوم الجمعة تسعة نزالات في ختام الدور التمهيدي للبطولة، ويفتتح المواجهات في الخامسة من مساء بنزال يجمع بين الأوكراني ديمترو كوليسينكو والتايلندي ساراووت سوكثيت في وزن 57 كغم، ويتبعه بذات الوزن لقاء يجمع بين السوري بلال جوخدار والإيراني سجاد محمد، ويشهد وزن 71 كغم عدة مواجهات قوية، حيث يلتقي الملاكم الكويتي سعد بنظيره الأوزبكي جفال اونبك يولدوشيف، وبذات الوزن أيضا يلتقي الملاكم السعودي سلطان سمير مع نظيره المغربي حمزة البربري في مواجهة عربية متكافئة، فيما يخوض الإماراتي حسن الأحمر مواجهة صعبة مع التايلندي سيتهيساك تشومكومارن، وكذلك يصطدم القطري عبدالله الهادي بنظيره الكازاخي زهاكشي تالابيكوف.

وجاء حفل الافتتاح ثريا باللوحات المتنوعة، بعدما شهد تقديم عدة فقرات فنية، بدأته فرقة «دريم تيم» الكويتية بعرض غنائي بالزي الشعبي الكويتي، وتبعه استعراض مبهر بأضواء الليزر، فيما جاءت الفقرة الثالثة شجية بعد عرض موسيقي حي لآلة الساكسفون قدمه الفنان حسن كرم، واختتم الحفل بطابور عرض للدول المشاركة.

ورحب رئيس اتحاد الملاكمة محمد منسي بالحضور في كلمته بمناسبة افتتاح البطولة، وقال: «بالأمس، وتحديدا في أغسطس عام 2019 استضافت الكويت البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين، وبعدها في يناير 2020 استضفنا البطولة العربية للملاكمة، واليوم وبحضوركم الكريم تستضيف الكويت أحد أهم البطولات الدولية للملاكمة للرجال، نسعد بحضور جميع الدول المشاركة جميعا، ونتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني وطن الصداقة والسلام، وأهلا وسهلا بالجميع».

وأكد محمد منسي أن النجاح الذي يحققه أبناء الكويت في المجال الرياضي هو ثمرة عمل جماعي، وجهود مخلصة، وخبرات إدارية وفنية متخصصة، مضيفا يوما بعد آخر يسطر أبطال الكويت في مختلف المجالات الرياضية نماذج مشرفة من التفوق والإنجاز، فكل الشكر والتقدير لهذه الطاقات والجهود المباركة، وإلى مزيد من التطور والرقي لبلدنا الكويت ولجميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الميادين.

من جانبه، أبدى رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر نزاروفيتش كريملف سعادته بحضور بطولة الكويت الدولية، وقال: «استضافة الكويت لهذه البطولة الكبيرة، بمنزلة خطوة أولى وبداية جيدة وناجحة لتكون الكويت مركزا عالميا للملاكمة في المستقبل المنظور».

وأشاد عمر نزاروفيتش كريملف بالجهود المتميزة للاتحاد الكويتي للملاكمة، مضيفا يظهر العمل المتقن للاتحاد من خلال التنظيم عالي الاحترافية، والدقة الكبيرة في المواعيد، وحسن الضيافة والترحيب، والاهتمام الكبير الذي تحظى به جميع الوفود المشاركة في البطولة، ونأمل أن تتواصل المنافسات بروح رياضية عالية، وكل التوفيق للجميع، ولمزيد من النجاح والتقدم.

وجاءت مواجهات اليوم الأول للبطولة عامرة بالندية والإثارة، ومتكافئة في أغلب نزالاتها، وتمكن البلغاري ارجينال سابري من تحقيق الفوز على التايلندي ثانارات سانيجابي في وزن 57 كغم، كما فاز التايلندي ساراووت سوكثيت على العراقي حسن علي ناصر في وزن 57 كغم، وبذات الوزن فاز أيضا الملاكم السعودي شهاب مسعود على الكويتي تركي عيد، وفي وزن 63 كغم تغلب التايلندي كهونباتيب بيدنوتش على الأوكراني دانيلو لوزان، وبذات الوزن أيضا تفوق العراقي يحيى سامي على الإماراتي أمير السويرد، فيما خسر حسن الفضلي من الإيراني باقر فرجي (63 كغم)، وفي وزن 71 كغم تغلب الإماراتي حسن الأحمر على الفلسطيني مؤيد عريقات، وفي وزن 80 كغم فاز الإيراني سيد حسين مير أحمد على السعودي راكان الثقفي، وبذات الوزن تفوق الكويتي طلال المطوع على الألماني اوليفر جينكيل.