مفرح الشمري



يواصل مجلس إدارة نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت، برئاسة د.نبيل الفيلكاوي، نشاطه في فصل الصيف بتخصيص ورش تدريبية وفنية مجانية أو برسوم رمزية في متناول الجميع لعشاق خشبة المسرح من مختلف الأعمار، وذلك للاستفادة منها في هذه العطلة الصيفية الطويلة.



يتصدى لتقديم هذه الورش بعض الأساتذة والدكاترة في مجالات المسرح، بالإضافة الى الاستعانة ببعض الخريجين من طلاب وطالبات المعهد العالي للفنون المسرحية المميزين، وذلك تشجيعا ودعما لهم من قبل مجلس إدارة النقابة.



وكشفت إدارة النقابة عن الجدول الخاص بالورش لقطاع المسرح والتي ستقام في مقر نقابة الفنانين في منطقة شرق وستستمر طوال شهر أغسطس، والورش هي:



ورشة أساسيات الديكور المسرحي، ويحاضر فيها د.خلود الرشيدي ود.عنبر وليد ومدتها 4 أيام، من 1 حتى 4 أغسطس، والفئة العمرية المسموح لها بالمشاركة في هذه الورشة 18 عاما وما فوق ورسومها 40 دينارا.



أما الورشة الثانية فهي «فن التمثيل» وتحاضر فيها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية هيا السعيد، وهي ورشة مجانية ومحتواها تمارين الخيال والتركيز ولغة الجسد والتعبير الحركي، وتقام لمدة 3 أيام خلال الفترة من 7 حتى 9 أغسطس في مقر النقابة.



والورشة الثالثة هي ورشة «كتابة النص المسرحي»، وتحاضر فيها المؤلفة الشابة فجر صباح، ورسومها 25 دينارا، وتقام خلال الفترة من 13 حتى 15 أغسطس، بينما الورشة الرابعة فهي مجانية، وهي ورشة «المسرح المدرسي» ويحاضر فيها المتخصص بالمسرح مصعب السالم، وهي موجهه إلى جميع المهتمين بمجال المسرح وتقام خلال الفترة من 20 حتى 23 أغسطس.