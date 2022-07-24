أصدرت دار ميتا بوك للطباعة والنشر كتابا حديثا لعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية د. سليمان آرتي حمل عنوان «قراءات في مناهج النقد الحديث - مدخل فلسفي»، وهو ثمرة 4 سنوات عمل قضاها د. سليمان آرتي في البحث والدراسة ليكون من الكتب المميزة التي يلجأ اليه الناقد العربي، حيث يعتبر هذا الكتاب بمنزلة هدية قيمة يقدمها د. آرتي للباحثين في مجال النقد والأدب.



وقد تناول د.آرتي في كتابه قراءات للأطر المنهجية لمناهج النقد الحديثة، وذلك في إطار التسلسل التاريخي لها ومناقشة البنية الثقافية والاجتماعية والاجتماعية وبروز المنهج وأهم سماته الثقافية وتأثيره على المدارس النقدية.

ويختتم د.آرتي الكتاب بتسليط الضوء على أزمة النقد العربي، وهل لدينا مدرسة نقدية؟ وما دور النقاد في المرحلة المقبلة؟