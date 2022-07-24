«الخليج العربي» يشارك في «المسرح الحر الدولي» بمسرحية «أناركيا»



سماح جمال



كشف الفنان ميثم بدر لـ «الأنباء» عن انتهائه من تصوير مسلسل «دافي الشعور» في مملكة البحرين، وتحدث عن مشاركة فرقة مسرح الخليج العربي في مهرجان «الحر الدولي» في مملكة الأردن بمسرحية أناركيا، واعتبر أن البطولة المطلقة لم تتأثر وأنه يفضل أن تكون نتائج الأعمال التي يقدمها مرضية وثابتة على أن تكون سريعة وباهتة.



وفيما يلي التفاصيل:



انتهيت من تصوير مسلسل «دافي الشعور»؟



٭ عدت من البحرين بعد انتهاء تصوير المسلسل وهو من تأليف جاسم الرشيد وإخراج حسين الحليبي وبطولة جمال الردهان، عبدالله بوشهري، زهراء الخرجي، ميس كمر، ونخبة من النجوم في الخليج والوطن العربي. والعمل اجتماعي معاصر يتحدث عن المشاكل الطبقية بين العائلة الواحدة وكيف يمكن للجشع أن يجعل البعض يستوحش، والعمل مقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.



ما الدور الذي تقدمه في العمل؟



٭ ألعب شخصية «أوس» ووالدتي في العمل هي الفنانة ميس كمر، ومع أنه ينتمي لأسرة ثرية لكنه يعاني من الجشع، ونرى خلال أحداث العمل كيف ستتحول القصة وأين سيصل به حبه للمال والسلطة.



ما الذي جذبك لشخصية «أوس»؟



٭ العمل معاصر وطريقة كتابته جديدة ومختلفة لكل خطوط العمل، والتصوير والإخراج مميز فتجربة عملي في مسلسل «دافي الشعور» كانت إضافة بالنسبة لي.



«دافي الشعور» كان تجربتك الأولى للتصوير في مملكة البحرين؟



٭ بالفعل على صعيد الدراما التلفزيونية كانت هذه التجربة الأولى ولكن سبق ان شاركت في مهرجان بمسرحية «غسيل ممنوع من النشر»، ووجدت أن البنية الفنية في مملكة البحرين قريبة جدا من الكويت، وهناك طاقم فني جبار وموهوب وعلى أعلى مستوى.



ما الأعمال التي تحضر لها في الفترة المقبلة؟



٭ هناك قراءة لعدد من النصوص التي عرضت علي، وهناك عمل من المقرر تصويره في شهر أكتوبر لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.



مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ» حقق نجاحا كبيرا وغير متوقع.



٭ النجاح بيد الله، وتوقعنا أن نقدم عملا مميزا ويخاطب جميع أطياف المجتمع، وشركة الإنتاج اهتمت بالتفاصيل الفنية الصغيرة، خاصة أن العمل يتناول حقبة زمنية فكان تركيزنا على كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة وعلى الشخصيات التي نقدمها، والمسلسل تم تأجيله لمدة عام بسبب كورونا جعلتنا نفكر ونجتهد في العمل حتى خرج بالصورة التي شاهدها الجمهور.



قدمت عددا من الأعمال مع نفس فريق العمل.



٭ توجد بيننا راحة وثقة كبيرة وعندما أشارك معهم في عمل يتم توظيفي بمكاني الصحيح، والعمل سيتم تنفيذه بأفضل صورة.



ماذا عن البطولة المطلقة؟



٭ كممثل أولوياتي هي الاهتمام بتمثيلي وتطوير ادائي وعندما شاركت في مسلسل «دافي الشعور» شعرت بأهمية الخبرة التي اكتسبتها، وكل فنان يطمح لأن يصبح «رأس حربة»، واليوم هناك فرص أكبر ولله الحمد تقدم لي وأفضل أن تكون نتائج عملي مرضية وثابتة ولو كانت بطيئة على أن تكون سريعة وباهتة.



وماذا عن مشاركات مسرح الخليج العربي؟



٭ نشارك حاليا في مهرجان «المسرح الحر الدولي» في المملكة الأردنية، بمسرحية «أناركيا» وهذه المشاركة الرسمية الأولى من الفرقة بعد الجائحة وتم ترشيحنا من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، هذا بالإضافة الى تجهيزاتنا للمشاركة في مهرجان «الكويت المسرحي ٢٢».