عبدالله قنيص - أحمد خميس



شهدت مناطق امغرة وخيطان وجليب الشويخ وطريق الشيخ زايد آل نهيان «الدائري الخامس» خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حرائق مختلفة تصدت لها فرق من قوة الاطفاء العام وتم انقاذ عدد من الاشخاص الذين حاصرتهم واحتجزتهم ألسنة اللهب الى جانب إتلاف مركبتين والتسبب في سحب دخانية كثيفة، فيما باشرت فرق الاطفاء التحقيق في بعض تلك الحرائق للتأكد من وجود شبه تعمد من عدمه.



وحول الحرائق الـ4 فقد تمكن رجال اطفاء فرق إطفاء التحرير والجهراء الحرفية من السيطرة على حريق اندلع في إطارات وأخشاب مقابل سكراب أمغرة على مساحة 800 متر.



وإلى منطقة خيطان ورد بلاغ عن حريق عمارة في خيطان، ليتم توجيه فرق إطفاء الفروانية وصبحان الى موقع الحادث وتبين بعد الوصول ان الحريق في شقة بالطابق الخامس وهناك 4 أشخاص محتجزين، وقد باشرت الفرق عملية إنقاذهم ونجحت في ذلك، فيما أسفر الحادث عن إصابة شخص واحد بحروق في القدم وتسليمه الى الإسعاف.



وإلى الجليب فقد تم إنقاذ 7 أشخاص احتجزتهم نيران منزل عربي في منطقة جليب الشيوخ، ووفق بيان لقوة الاطفاء العام فإن فرق إطفاء جليب الشيوخ والعارضية هرعت الى موقع البلاغ وتبين ان الحريق في منزل عربي يستخدم لتخزين الملابس وكان في الطابق الأرضي وهناك أشخاص محتجزون في الطابق الأول، وعلى الفور باشرت الفرق عملية الإنقاذ ونجحت بإخراجهم من دون وقوع اي اصابات.



هذا، وقد حضر الى الموقع ضباط من إدارة تحقيقات الحوادث وإدارة وقاية محافظة الفروانية لعمل اللازم.