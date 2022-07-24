محمد الجلاهمة



في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للمرور، عن تحرير 29162 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 27 مطلوبا في حملات نفذت تحت إشراف وبموجب تعليمات من قبل اللواء جمال الصايغ وكيل القطاع في الفترة من 16 حتى 22 من يوليو الجاري، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن حملاتها الأمنية والمرورية أسفرت عن تحرير 108 مخالفات وضبط 8 أحداث من دون رخصة سوق، مشيرة إلى ان حملات عطلة نهاية الأسبوع للأمن العام أسفرت عن ضبط 44 مخالفا لقانون الإقامة تم التدقيق عليهم وأحيلوا إلى إدارة الإبعاد الإداري.



من جهة أخرى، اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مستهتر تم رصده عبر مقطع بث على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود سيارة من دون لوحات، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأكدت الوزارة ان المخالف تمت احالته الى جهات الاختصاص ومركبته أحيلت الى كراج حجز المركبات.