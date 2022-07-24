تسبّبوا في وقف إصدارها من قبل إدارة شؤون الإقامة لعدم المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة ودراسة لوضع ضوابط لسفر الزائرين

تأشيرة جديدة للعامل المنزلي الصادرة له سمة الدخول المفقودة بتقنية PF7



أحمد خميس - مبارك التنيب



أكد مصدر أمني ان الزيارات العائلية تم وقف إصدارها من قبل إدارات شؤون الاقامة بشكل تام وتصدر على نطاق محدود من قبل وكيل قطاع الإقامة والمدير العام لشوون الإقامة ومساعده، مشيرا الى ان قرار تقنين اصدار تلك الزيارات جاء بسبب مخالفة 20 الف وافد حضروا للزيارة ولم يغادروا او تخلفوا عن المغادرة عقب انتهاء مدة زيارتهم.



وقال المصدر: موضوع اعادة فتح الزيارات في عهدة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشيرا الى انه لا احد يستطيع ان يجزم بتاريخ اعادة تلك الزيارات او الضوابط التي بموجبها ستعاد مجددا، ولكنه أكد ان الدراسة تتضمن ضوابط تدفع الوافد الذي أحضر عائلته او اقاربه الى مغادرة البلاد فور انتهاء صلاحية الزيارة.



وأشار المصدر الى ان الزيارات التجارية يتم اصدارها ولم تتوقف.



من جهة أخرى، أصدر قطاع شؤون الإقامة تعميما، تضمن اصدار تأشيرة جديدة للعامل المنزلي الصادر له سمة الدخول المفقودة باستخدام خاصية PF7 بنظام التأشيرات دون إلغاء التأشيرة المفقودة السابقة، وإلى حين انتهائها في نظام الحاسب الآلي. وشدد التعميم على جميع موظفي قطاع الإقامة الالتزام بتلك التعليمات وعدم مخالفتها.



وجاء في التعميم الذي حمل رقم 47/2022 بشأن فقدان سمات الدخول الأصلية الصادرة للعمالة المنزلية ما يأتي:



إلحاقا للتعميم الصادر برقم 8/161 بتاريخ 30/5/2022 والمتضمن قيام العديد من المراجعين بمراجعة ادارات شؤون الاقامة ومراكز الخدمة بالمحافظات للإبلاغ عن فقدان سمة الدخول الاصلية الصادرة للعامل المنزلي المطلوب استقدامه من الخارج وطلب الغاء سمة الدخول المفقودة من نظام الحاسب الآلي وإصدار سمة دخول جديدة عوضا عنها.



وبالإشارة للفقرة (3) من التعميم السابق المنوه عنه اعلاه والتي تتضمن انه في حالة ادعاء صاحب العمل فقدان سمة الدخول الاصلية الصادرة للعامل، وتقدم للإدارة المختصة لطلب اصدار سمة دخول جديدة لنفس العامل الصادر له السمة المفقودة،



لذا فقد تقرر أن يتم اصدار تأشيرة جديدة لنفس العامل المنزلي الصادر له سمة الدخول المفقودة باستخدام خاصية PF7 بنظام التأشيرات دون الغاء التأشيرة المفقودة السابقة الى حين انتهائها في نظام الحاسب الآلي.