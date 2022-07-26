مبارك الخالدي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان تدريباته بقيادة المدرب الوطني هاني الصقر استعدادا للمغادرة الى معسكر خارجي.

وحول تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل، أكد الصقر لـ«الأنباء»، أنه يشعر بالتفاؤل خلال المرحلة الأولى من الإعداد للإقبال الكبير من اللاعبين منذ انطلاق التدريبات. ونسعى خلال هذه الفترة للوقوف على احتياجات الفريق واختيار العناصر المناسبة من اللاعبين المحليين.



وأشار الى ان التدريبات المحلية مستمرة، إذ سيلتقي الفريق مساء الخميس مع فريق القادسية في مباراة ودية، لافتا الى الانتهاء من اتمام التعاقد مع خمسة محترفين منهم ثلاثة من البرازيل وفرنسي من اصول افريقية وآخر كاميروني.

وقال ان إدارة النادي وافقت على اقامة معسكر خارجي يجري التحضير له، ومن المقرر التحاق المحترفين ببعثة الفريق في المعسكر.