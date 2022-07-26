عبدالعزيز جاسم



جرت مساء أمس مراسم قرعة مسابقات اتحاد كرة القدم، بحضور رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية والإعلاميين، حيث قام بسحب القرعة نجوم الأزرق السابقون «العصر الذهبي» سامي الحشاش ومحمد كرم ونعيم سعد ووليد الجاسم، وقام بتقديم الحفل الإعلامي عبدالله دشتي بحضور مدير إدارة المسابقات د. حامد الشيباني.



وكانت البداية مع بطولة كأس سمو الأمير التي ستنطلق 23 يناير المقبل، وتقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث لم تشهد القرعة التي قسمت فيها الفرق إلى مجموعتين أي مواجهات من العيار الثقيل، فسيتواجه في المجموعة الأولى التي جاء على رأسها كاظمة حامل اللقب: العربي مع اليرموك، والصليبخات مع برقان، والنصر مع الجهراء، فيما لن يخوض كاظمة مواجهة الدور التمهيدي كونه حامل اللقب.



وفي المجموعة الثانية التي جاء على رأسها الكويت بطل الدوري سيلتقي: الكويت مع التضامن، والشباب مع السالمية، وخيطان مع الفحيحيل، والقادسية مع الساحل.



قرعة كأس ولي العهد



كما سحبت قرعة بطولة كأس سمو ولي العهد التي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وتنطلق في 18 أكتوبر المقبل، وشهدت مواجهة من العيار الثقيل في الدور التمهيدي ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث سيلتقي الكويت مع السالمية، وفي ذات المجموعة سيلتقي اليرموك مع برقان، والساحل مع النصر، والشباب مع التضامن.



ولن يشارك العربي في الدور التمهيدي كونه حامل لقب البطولة، ليترأس المجموعة الأولى التي شهدت تواجد القادسية معه والذي سيواجه الصليبخات، فيما سيلتقي كاظمة مع الجهراء، والفحيحيل مع خيطان.



أما مسابقة موسم 2023-2024 فستكون مختلفة وستقام بنظام المجموعات بناء على ترتيب الفرق مع نهاية الدوري، حيث ستضم كل مجموعة 5 فرق يتأهل اصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى صاحب افضل مركز ثان في المجموعات الثلاث، وسيكون توزيع المجموعات كالتالي، الأولى: أصحاب المراكز الأول والسادس والسابع والثاني عشر والثالث عشر، فيما تضم الثانية أصحاب المراكز الثاني والخامس والثامن والحادي عشر والرابع عشر، والمجموعة الثالثة اصحاب المراكز الثالث والرابع والتاسع والعاشر والخامس عشر.



قرعة الدوري الممتاز



وفي قرعة بطولة الدوري الممتاز، أسفرت مباريات الجولة الأولى عن مواجهة، حامل اللقب الكويت مع الجهراء، وكاظمة مع الفحيحيل، والسالمية مع التضامن، والقادسية مع الساحل، والنصر مع العربي.

وستنطلق بطولة الدوري الممتاز 25 أغسطس المقبل. وستشهد الجولة التاسعة مواجهة الديربي بين العربي والقادسية، وستكون مواجهة الأبيض مع الأخضر في الجولة الثالثة، فيما ستشهد الجولة السابعة مواجهة الكويت مع الأصفر.



وسيقام نظام البطولة بشكل مختلف هذا الموسم، حيث ستلعب الفرق الـ10 الدوري من قسمين ذهابا وإيابا، ثم ستقسم الفرق بعدها إلى مجموعتين، تضم الأولى الفرق الـ6 أصحاب المراكز من الأول إلى السادس، وتتنافس على لقب الدوري بنظام الذهاب والإياب، على أن يحمل كل فريق نقاطه معه، فيما ستتنافس الفرق الـ4 الأخرى صاحبة المراكز من السابع حتى العاشر فيما بينها على تفادي الهبوط للدرجة الأولى، على أن يحمل كل فريق نقاطه معه التي تحصل عليها سابقا.



الدرجة الأولى



كما أقيمت قرعة دوري الدرجة الأولى التي ستنطلق 28 أغسطس المقبل، وسيلتقي في الجولة الأولى الشباب مع برقان، والصليبخات مع اليرموك ، فيما جنبت القرعة خيطان مواجهة الجولة الأولى



وسيقام نظام البطولة من 4 أقسام، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الدوري الممتاز.