مبارك الخالدي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته في معسكره المقام بمدينة طبرقة التونسية على ثلاث فترات وتميزت الحصص التدريبية للأخضر بارتفاع الحالة المعنوية للاعبين بعد التحاق المدرب المقدوني يوغسلاف ترينشوفيسكي لتولي مهام الإدارة الفنية.



وقال ترينشوفيسكي في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي «أنا سعيد للغاية بتواجدي في النادي العربي، مشيرا إلى أنه يعرف النادي جيدا»، و«لست بغريب عن الفريق فقد دربت فريق تحت 20 سنة لمدة موسم كامل ولدي فكرة عن اللاعبين.. وأقود فريقا فائزا بالعديد من الألقاب لكن آمل ان نكون مستقبلا فريقا بطلا ومنافسا قويا».



وأضاف أنه يعلم ان الطموحات كبيرة فالعربي يمتلك فريقا يتمتع بالجودة العالية على مستوى اللاعبين وأعدكم ببذل قصارى ما لدي وتقديمه للاعبين بهدف تطوير طريقة اللعب.



من جانب آخر، أكد امين السر العام والناطق الرسمي بالنادي فؤاد المزيدي، ان المحترف الليبى محمد الصولة سيلتحق بالمعسكر نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء الفحوصات الطبية في اسبانيا بعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء من الملاريا، مشيرا الى ان اللاعب بندر السلامة سينهي علاجه في اسباير القطرية قريبا وسيلتحق في المعسكر مع زميله حسين اشكناني الذي أنهى كورسا دراسيا.