مفرح الشمري



بعد النجاحات التي قدمتها شركة «ابيز برودكشنز» من خلال إنتاجاتها للأعمال الدرامية المتمثلة في مسلسلات «بتوقيت مكة» و«حضرة الموقف» و«زواج الا ربع»، والتي شارك بها كبار النجوم، في مقدمتهم الفنان القدير سعد الفرج والفنانة القديرة حياة الفهد والفنانة القديرة هيفاء عادل، والتي تم عرضها العام الماضي على شاشات كبرى القنوات الفضائية والمنصات الرقمية مثل محطة الـ mbc ومنصة شاهد والشارقة والتلفزيون السعودي وغيرها من المحطات، تعود شركة ابيز برودكشنز للإنتاج الفني والمسرحي لصاحبتها الشيخة ابرار الخالد هذا العام بعمل درامي يحمل بين طياته الإثارة والتشويق بعنوان «منزل 12»، والذي سينطلق تصويره الأسبوع المقبل، وهو من تأليف محمد النشمي ومن إخراج مناف عبدال وبطولة الفنان القدير سعد الفرج والفنانة نور والفنانة فاطمة الحوسني والفنانة بثينة الرئيسي والفنانة امل محمد والفنانة فتات سلطان والفنان أحمد العونان والفنان محمد العلوي والفنان محمد الرمضان والفنان عبدالمحسن القفاص وآخرون.



العمل الدرامي الجديد رصدت له شركة ابيز برودكشنز للإنتاج الفني والمسرحي ميزانية ضخمة حتى يظهر بالشكل المطلوب للمشاهد.



«منزل 12» دراما اجتماعية معاصرة وخطوط درامية متعددة منها التراجيدي والكوميدي، تنطلق أحداثها من أزمة سوق المناخ وصولا إلى وقتنا الحالي، ويقع في 30 حلقة تلفزيونية تحمل بين طياتها الغموض والإثارة والتشويق طوال الحلقات لمعرفة سر «منزل 12» الذي ينتقل إليه الفنان القدير سعد الفرج للسكن فيه بعد خسارته الكبيرة في سوق المناخ.