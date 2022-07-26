علاء مرسي أستاذ كبير لكنه «فضحنا» في الرياض



ياسر العيلة



كشف النجم الكوميدي خالد العجيرب لـ «الأنباء» عن سبب زيارته لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية اسبوعيا خلال الفترة الحالية حيث قال: سبب الزيارة هو مشاركتي كرئيس لجنة تحكيم لبرنامج اكتشاف مواهب بعنوان «سكربت» يعرض على قناة الواقع الفضائية ويشاركني في هذه اللجنة كل من الفنان المصري علاء مرسي والمذيع زياد الشهري من السعودية.

وأضاف ان البرنامج يشبه برنامج «ستار اكاديمي» تقريبا وكل يوم سبت يخرج احد المشاركين من البرنامج وعدد المشاركين 24 شابا متواجدين معنا لمدة 90 يوما غير مسموح لهم باستخدام الهاتف او الخروج ومشاهدة اي احد وكل يوم سبت يقوم هؤلاء الشباب بتقديم عمل مسرحي ونقيم اداءهم ونختار اضعفهم اداء ليغادر البرنامج، ومستمرون في هذا النهج حتى نصل الى التصفيات النهائية ونختار افضل ثلاثة منهم ونمنحهم هدايا قيمة جدا. وذكر أن هذا البرنامج كشف عن وجود مواهب كوميدية شابة يتمتعون بخفة ظل شديدة.



تقييم سري



وعن أداء زميله الفنان علاء مرسي كعضو لجنة تحكيم للبرنامج قال: علاء نجم واستاذ كبير طبعا ولكن مشكلته كل ما نعطي تقييما لأحد المشاركين بشكل سري بيننا يقوم علاء بكشف نتيجة تقييمنا لهذا المشترك، يعني بالمصري «فضحنا».



وبخلاف برنامج «سكريبت» اشار العجيرب الى أنه يشارك حاليا في بطولة مسرحية «موعد مع معاليه» مع الفنان خالد المظفر.

وأضاف: المظفر «مولع الدنيا» في هذا العمل ليس بفنه الذي يقدمه على خشبة المسرح فقط ولكن بأخلاقه وكرمه وتواضعه وطولة البال عنده وهذه لا نشاهدها إلا عند الممثلين الكبار ولكننا نشاهدها مع الفنان الشاب.



وعن الاختلاف الذي حدث في شخصية خالد المظفر كفنان خاصة ان العجيرب شاركه منذ بداياته الفنية، قال: الاختلاف الاول انه كريم جدا كمنتج ومحترم مع الكل ويكفي ان اقول لك ان اي شيء يعرض عليه مثل تلقيه عرضا لسفر المسرحية خارج الكويت ينتظر ليجلس معنا ويأخذ آراءنا.

وأكمل: مثلا اخواننا في دولة قطر يريدون عرض المسرحية عندهم ولكن مع تغيير اسم «موعد مع معاليه» لأي اسم آخر فجلس خالد معنا وعرض علينا الأمر ووافقنا.



روح خالد



وحول دوره في مسرحية «موعد مع معاليه»، قال: الجديد الذي أقدمه في هذه المسرحية هو روح خالد العجيرب وافيهاته التي تعتمد على الموقف وعلى طبيعة الشخصية التي أقدمها في العمل بتوجيهات من المخرج عبدالعزيز صفر الذي سبق ان قدمت معه من قبل اكثر من عمل، مثل مسرحية «تحت الصفر» ومسرحية «رحلة بدينار ونص» وأعمال اخرى.

وأكمل: دوري في المسرحية مدير مكتب معاليه وأي شخص يريد مقابلة معاليه لا بد ان يمر علي وخذ كوميديا.



الحب المتبادل



وحول سر نجاح المسرحية ووصولها لرقم كبير من العروض الى الآن، قال: هم ثلاثة اشياء، اول شيء توفيق من رب العالمين، ثانيا الحب المتبادل بين قروب المسرحية وهذا انعكس على ادائهم، وثالثا وهذا الأهم ان العرض يحترم الجمهور.

وأضاف: منذ اكثر من 15 عاما من عملي في المسرح اول مرة ارى اعمارا مثل 7 سنوات و12 سنة يحضرون لمشاهدة العروض خاصة ان المسرحية ليست مسرحية اطفال.



وهذا يعني ان الاهل واثقون في العمل ومن اجل ذلك احضروا اطفالهم معهم ليشاهدوا العمل وهم مطمئنون.



وعن اعماله التي شارك فيها خلال شهر رمضان الماضي، قال: شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «أمينة حاف»، وشاركت في مسلسل «حريم طارق»، وشاركت في حلقتين من مسلسل «شباب البومب»، وأيضا شاركت في خمس حلقات في مسلسل «مشراق»، كما شاركت في مسلسل «هب الريح». وأضاف: تواجدي في رمضان الماضي أراه ممتازا.



وعن السينما، قال: من بعد فيلمي «غيبوبة» وقفت الأعمال السينمائية ولن اعود الى السينما إلا من خلال أعمال من إنتاجي أنا.