دلال العياف



تتعاون المطربة جنات مع المطرب والملحن طلال سلامة في أغنية خليجية جديدة تحمل اسم «يوم ميلادي» تنتمى إلى الأغاني الرومانسية.



وعن سبب اختيارها للمطرب طلال سلامة قالت جنات: طلال يتميز بصوت قوي، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، وتتمنى أن تنال الأغنية إعجاب جمهورها أثناء طرحها.



وكشفت أنها تحضر لعدة أغان خليجية خلال الفترة المقبلة، تتمنى أن تخرج إلى النور وتساعدها الظروف لتقديمها، خاصة أنها من محبي اللون الخليجي.



وأشارت جنات إلى أنها خلال الفترة الحالية تختار أكثر من أغنية وتسمع من شعراء وملحنين وموزعين لتحضيرات ألبومها الجديد الذي يشمل عددا من الأغاني المتنوعة، بعد غيابها أكثر من عام بعد نجاح ألبومها الأخير «أنا في انتظارك» الذي لاقى صدى فعل كبيرا من الجمهور.



يذكرأن آخر البوم للمطربة جنات حمل عنوان «أنا في انتظارك» وتضمن 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبدالحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.