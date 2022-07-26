بيروت ـ أحمد عز الدين



أرجأت الحكومة حسم موضوع التقديمات للموظفين لإنهاء الإضراب الذي يشل الادارة العامة منذ أسابيع حتى يوم غد الأربعاء للاستماع من وزير المال يوسف خليل على أجوبة حول قدرة الخزينة على تلبية هذه التقديمات.



وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماعا حضره وزراء ومسؤولون، وبحث في إنهاء إضراب الموظفين، وتم الاتفاق على توصيات تقضي بتقديم راتب للموظف على شكل منحة تعادل الراتب الأساسي، وبدل نقل يوازي 95.000 ليرة عن كل يوم عمل وبدل إنتاج يتراوح بين 150.000 و300.000 ليرة مقابل حضور ثلاث أيام على الأقل أسبوعيا.

وقد طلب وزير المال التريث حتى يوم غد لمعرفة قدرة الخزينة على تحملها، قبل أن يعطي الجواب النهائي.