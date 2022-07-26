بعد شهر تقريبا من اندلاع النيران في ما تبقى من اهراءات مرفأ بيروت، عقب تفجيره في الرابع من أغسطس 2020 والفشل في إطفائها، أعلنت وزارتا البيئة والصحة أمس، عن «إرشادات وإجراءات وقائية مرتبطة باحتمال انهيار اجزاء من اهراءات مرفأ بيروت، حفاظا على السلامة العامة وتجنبا لأي مشاكل صحية محتملة ناتجة عن تنشق الغبار».



ونبهتا في بيان من انه «في حال حصول أي انهيار او سقوط اجزاء سينبعث غبار مكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة وسيتشتت في الهواء».



وأفاد بيانهما أنه: بحسب آراء الخبراء، ليس هناك أدلة علمية على وجود مادة الاسبتسوس او أي مواد سامة أخرى، ومن المرجح ان تتأثر المنطقة الأقرب من موقع الحادث «شعاع 500 متر» والتي تقع داخل حدود المرفأ بكميات غبار كثيفة في الهواء والتي يجب اخلاؤها فورا اذا حصل ذلك.



ولفتت الوزارتان إلى أنه «من المتوقع أن تتأثر المنطقة الأبعد «بين شعاع 500 و1500 متر تقريبا» والتي تتضمن الكرنتينا، الجعيتاوي، مار متر، وسط بيروت، بكميات محدودة من الغبار».



وأشارتا الى أنه «سيترسب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد على 24 ساعة كحد أقصى».



ونصحت الوزارتان بالإجراءات التالية: «في ما يخص الاشخاص المتواجدين داخل المنازل أو أماكن العمل المغلقة أثناء تطاير الغبار، يجب إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية الموجودة داخل شعاع 1500 متر من الموقع (المناطق المذكورة أعلاه)، وستعمل وزارة الصحة العامة على تأمين الكمامات اللازمة للإجراءات الوقائية للأشخاص المتواجدين ضمن المنطقة التي ستتأثر بالغبار».



وفي ما يتعلق بالأشخاص المتواجدين خارج المباني أثناء تطاير الغبار، يجب ارتداء كمامة عالية الفعالية (KN95)، حتى الوصول الى أقرب مكان مغلق وذلك لحين انقضاء أول ساعتين ريثما تنخفض كمية الغبار في الهواء الخارجي.



وبالنسبة للأشخاص المتواجدين في السيارات، يجب إغلاق النوافذ وتشغيل المكيفات على وضعية الشفط من داخل السيارة حتى الوصول الى مكان مغلق او ارتداء كمامة.



وبالنسبة الى تنظيف الأسطح من الغبار، يجب اعتماد تنظيف الشرفات برش الماء على الأسطح لمنع اعادة تطاير الغبار المترسب ومن ثم مسح الأسطح بمياه الجافيل مع الماء وارتداء كمامة عالية الفعالية.