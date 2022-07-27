ما المزايا المالية والعينية بما يشمل السكن والسيارة وأجهزة التلفون وتذاكر الطيران التي تم تزويدها بشكل مباشر إلى العمالة التي تمت الاستعانة بها بعقود؟



قدم النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.محمد الفارس، جاء كالتالي:



تضم مجموعة الشركات المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية شركتين تعملان خارج الكويت وهما الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية، وتمتلك كلتا الشركتين العديد من الشركات والمكاتب الخارجية التابعة لها بغرض المساهمة من خلالها في مشاريعها العالمية.



وحيث إن تلك الشركات بما فيها التي تم تأسيسها خارج الكويت هي شركات مملوكة للدولة وبالتالي تخضع لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها في الجهات غير الحكومية.



وحيث انه قد نمى إلى علمنا ارتفاع نسبة العمالة غير الوطنية في الشركات النفطية العاملة خارج الكويت، سواء في مكاتبها في الكويت أو مكاتبها الخارجية، وقيامها بتعيين الموظفين دون إعلان كما تطلبته المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 الذي لم يقصر المشرع تطبيقه على الشركات التي تم تأسيسها في الكويت، بل شمل جميع الشركات المملوكة للدولة بنسبة 50% فما فوق.



كما قد نمى إلى علمنا قيام الشركات النفطية العاملة خارج الكويت بالالتفاف على نص القانون رقم 19 لسنة 2000 من خلال تعيين العمالة غير الوطنية تحت مظلة عقود استشارية أو عقود توريد عمالة للقيام بوظائف في حقيقتها هي وظائف موجودة في الهياكل التنظيمية للشركات النفطية، ويتم نقل العمالة من عقد إلى عقد دون دور يذكر للمستشار أو للمقاول الذي تتم الاسـتعانة بالعمالة غير الوطنية من خلاله.



على الرغم مما سبق، فقد نمى إلى علمنا توجه مؤسسة البترول الكويتية لترشيح أحد القياديين المسؤولين عن تلك المخالفات لمنصب العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية.



بناء على ذلك يرجى تزويدي بالآتي:



1 ـ نسخ من الهياكل التنظيمية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية المعتمدة وصورة من قرارات اعتمادها من عام 2000 حتى تاريخه.



2 ـ نسخ من الهياكل التنظيمية للشركات العالمية والمكاتب الخارجية بما فيها الشركات الورقية داخل وخارج الكويت التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية المعتمدة من عام 2000 حتى تاريخه.



3 ـ نسخ من سياسات الموارد البشرية ونظم شؤون العاملين والتعاميم المعمول بها في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت السارية من عام 2000 حتى تاريخه.



4 ـ صور من اعلانات التوظيف للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الـخـارجــيـة وشـركــة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت المنشورة في الصحف المحلية والعالمية والقرارات المنشورة في جريدة الكويت اليوم تطبيقا لأحكام المادة 10 من لقانون رقم 19 لسنة 2000، وذلك من عام 2000 حتى تاريخه.



5 ـ الأسس القانونية التي استندت اليها الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت بوضع شرط في إعلانات التوظيف في الصحف المحلية والعالمية يمنع من قيام العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من التقديم على الوظائف المعلن عنها، مع بيان عدد المرشحين الذين تم استبعادهم لذلك السبب من عام 2000 حتى تاريخه.



6 ـ صور من القرارات والنظم المعمول بها للتوظيف في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت من خلال مستشار أو وكيل لتقصي المرشحين في حال عدم الحصول على عدد كاف من المرشحين لشغل الوظيفة المعلن عنها في الصحف المحلية والعالمية، وذلك من عام 2000 حتى تاريخه.



7 ـ عدد العمالة الوطنية في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الـخـارجـيـة وشـركــة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت، ونسبتها من مجموع العمالة سواء المعينون بشكل مباشر أو بشكل مؤقت أو من خلال الاستعانة بهم بعقود استشارية أو عقود توريد عمالة، على أن تتم موافاتنا بالبيان السالف بشكل سنوي من عام 2000 حتى تاريخه.



8 ـ بيان بالوظائف التي تم شغلها من خلال أسلوب تقصي المرشحين في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الـخـارجـيـة وشـركــة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت، مع بيان نسبة وعدد العمالة الوطنية التي تم توظيفها بأسلوب تقصي المرشحين، ونسبة العمالة غير الوطنية التي تم تعيينها بذات الأسلوب، وذلك من عام 2000 حتى تاريخه.



9 ـ صور من الأوصاف الوظـيـفـيـة للـوظـائف في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت التي تم شغلها من قبل العمالة التي تمت الاستعانة بها من خلال عقود استشارية أو عقود توريد عمالة من عام 2000 حتى تاريخه.



10 ـ صور من العقود الاستشارية وعقود توريد العمالة السارية من تاريخ صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 حتى تاريخه، والقرارات التي تم اتخاذها بالموافقة عليها بالتعاقد بما يشمل قرارات لجان المناقصات الداخلية وقواعد تأهيل تلك الجهات الاستشارية وشركات المقاولات، وبيان بالمبالغ التي تم صرفها للشركات الاستشارية ومقاولي توريد العمالة من عام 2000 حتى تاريخه، مع بيان نطاق عمل المستشار أو المقاول وأسباب استحقاقه للمبالغ التي صرفها له برغم من تحمل الشركات النفطية لتكلفة رواتب ومستحقات العاملين التي تمت الاستعانة بهم بشكل غير مباشر.



11 ـ صور من القرارات والنظم المعمول بها في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الــخـارجـيـة وشـركــة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت المنظمة للاستعانة بالعمالة من خلال الشركات الاستشارية ومقاولي توريد العمالة، التي تـم مـن خـلالـهـا الموافقة على توريد العمالة من خلال عقود، من عام 2000 حتى تاريخه.



12 ـ صور من القرارات التي تم من خلالها تحديد سلم الرواتب والمزايا المالية والعينية للعمالة التي تمت الاستعانة بها من خلال عقود استشارية أو عقود توريد عمالة في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت، وذلك من عام 2000 حتى تاريخه.



13 ـ بيان بكافة المزايا المالية والمزايا العينية بما يشمل السكن والسيارة وأجهزة التلفون وتذاكر الطيران (سواء لرحلات العمل أو غيرها) وغيرها من مزايا مالية وعينية التي تم تزويدها بشكل مباشر من خلال الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة إلى العمالة التي تمت الاستعانة بها بعقود من خلال الشركات الاستشارية وعقود توريد العمالة، مع بيان الأسس القانونية، لذلك برغم عدم خضوع تلك العمالة للوائح العاملين في القطاع النفطي، وذلك من عام 2000 حتى تاريخه.



14 ـ السير الذاتية للعاملين الذين تمت الاستعانة بهم من خلال العقود الاستشارية وعقود توريد العمالة من عام 2000 حتى تاريخه.



15 ـ السير الذاتية للعاملين الذين تكرر الاستعانة بهم لأكثر من سنة من خلال العقود الاستشارية وعقود توريد العمالة من عام 2000 حتى تاريخه.



16 ـ صور من الكتب والمراسلات الورقية والالكترونية المرسلة من قبل الشركات الاستشارية ومقاولي توريد العمالة الموجهة إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت، التي تم من خلالها ترشيح مرشحين للعمل في الشركات السالف ذكرها، وذلك من عام 2000 حتى تاريخه.



17 ـ صور من الكتب والمراسلات الورقية أو الالكترونية التي تم توجيهها من قبل شركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت إلى الشركات الاستشارية ومقاولي توريد العمالة التي تم من خلالها توجيههم بتعيين مرشحين لتتم الاسـتعانة بهم من خلال عقود توريد العمالة، وذلك من عام 2000 حتى تاريخه، مع بيان أسس اختيار كل مرشح على حدة.



18 ـ أسماء والسير الذاتية للعاملين في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت المسؤولين عن التوظيف ممن شغلوا منصب رئيس فريق ومدير ونواب للعضو المنتدب ونواب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية وشركاتهما التابعة داخل وخارج الكويت من عام 2000 حتى تاريخه.



19 ـ ما القرارات التي أصدرها نائب الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والمالية الحالي في شركة البترول الكويتية العالمية، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والمـاليـة في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية بالوكالة، التي من شأنها معالجة المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000.