11 متدربا ومتدربة شاركوا على مدى خمسة أيام متتالية في ورشة «إعداد المذيع»، وهي الورشة الأولى من نوعها ضمن فعاليات برنامج «الجوهر» للتدريب الإعلامي.



انطلقت الورشة الحضورية في فندق «فوربوينتس شيراتون»، تحت إشراف الإعلامية ومقدمة البرامج القديرة رانيا برغوت، التي تسنى لها زيارة الكويت وتدريب المشاركين على أرض الواقع، للمرة الأولى منذ جائحة كورونا.



الورشة التي نظمتها «أكاديمية لوياك للفنون ـ لابا»، شملت مجمل التقنيات والأدوات اللازمة لتمكين المتدربين والمتدربات من مهارات التقديم التلفزيوني وفنون إقامة الحلقات والبرامج الحوارية بإتقان وحرفية. وشكلت فرصة للاستفادة من تجربة برغوت الإعلامية المخضرمة وصاحبة الباع الطويل في هذا المجال، ما ساهم في تعزيز ثقة المتدربين بأنفسهم، وفي تمكين كل منهم من تطوير شخصية فريدة ومستقلة لذاته أمام الشاشة، تختلف عن غيره من مذيعي النشرات الإخبارية ومقدمي البرامج.



وقد ثابرت برغوت خلال ساعات التدريب المكثفة على رفد الطلاب بمجموعة واسعة من المهارات والتطبيقات العملية، من ضمنها الوقوف أمام الكاميرا وتجاوز الخوف، تسجيل مقاطع فيديو، القراءة من جهاز الأوتوكيو، ضبط لغة الجسد ونبرة الصوت، أضف إلى إتقان استخدام الأدوات السمعية والبصرية والتعامل مع معدي البرامج وفريق العمل خلال التصوير داخل الاستديو. وتضمنت ورشة «إعداد المذيع»، تمارين تدريبية داخل الاستديو، إلى جانب نصائح حول كيفية تجاوز المتدربين مقابلات العمل بثقة ونجاح، وسبل التسويق والترويج لأنفسهم كمقدمي برامج.