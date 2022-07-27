مفرح الشمري



تمنى عدد من موظفي التلفزيون والإذاعة من وزير الإعلام الجديد في الحكومة المقبلة أن يكون هناك عدل ومساواة في توزيع المهمات الرسمية التي يتمتع بها موظفون دون غيرهم طوال السنوات الماضية، على الرغم من ان لهم الحق في منحهم تلك المهمات لخدمتهم الطويلة في وزارة الإعلام ولكن «محد معبرهم» على «قولتهم» مع انهم يعملون بجد وإخلاص وينتظرون الفرصة لاختيارهم في مهمة رسمية يمثلون فيها بلدهم أسوة بزملائهم الذين يتم اختيارهم أكثر من مرة لتمثيل البلاد في مهمة رسمية لحضور مهرجانات او ملتقيات او حتى مؤتمرات تقام في الخليج او في الدول العربية.



«يا جماعة الخير» العدل والمساواة بين موظفي الوزارة الواحدة مطلوب حتى يسير العمل بخطى ثابتة دون إشعار البعض بأن حقوقهم مسلوبة خصوصا في عملية الاختيار لـ «المهمات الرسمية» التي يجب ان يتمتع بها الكل وليست أسماء معينة.. ومنا للمسؤولين.