مفرح الشمري



تواصل إذاعة الكويت تسجيل الاعمال الدرامية على مدار السنة خصوصا التي تحمل بين طياتها رسائل تربوية وتوعوية وتثقيفية يتم طرحها بقضايا اجتماعية تحدث بين الأسر وأفرادها، وفي هذا الصدد تم تسجيل عمل درامي يحمل عنوان «سوالف صيف» سيتم بثه عبر اثير اذاعة البرنامج العام مطلع اغسطس المقبل من الاحد حتى الخميس وهو من تأليف محمد عبدالعزيز الكندري وبطولة النجم عبدالرحمن العقل وابرار المفيدي ونسرين أحمد وعلي الحسيني وثامر الشعيبي ووضحة السني وفهد العامر وبدر العرفج ومجموعة من الممثلين الشباب، ويتصدى لإخراجه محمد جمال الشطي.



المسلسل مدة كل حلقة فيه 6 دقائق وفكرته جميلة واحداثه كوميدية تدور حول إجازة الصيف وكيف ستقضيها عائلة أبوعيسى ما بين السياحة واللقاءات الأسرية والمواقف اليومية الروتينية التي تمر بها العائلة طوال عطلة الصيف، وفي كل حلقة سيتم تسليط الضوء على حدث مشوق لا يخلو من كوميديا الموقف والرسالة الهادفة للمستمعين.