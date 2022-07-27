سرقت أنثى الفظ «فرِيا» أضواء موسم الصيف في النرويج بركوبها عنوة عددا من قوارب النزهة في مضيق أوسلو، حيث تسرح وتمرح منذ أسبوع، وأدت تحركات الحيوان الثديي البحري إلى تضرر بعض القوارب التي يقل وزنها عن 600 كيلوغرام. واختارت «فريا» تمضية جزء من الصيف في النرويج،، بعدما شوهدت قبل ذلك في بريطانيا وهولندا والدنمارك والسويد. وأثارت «فريا» ضجة عندما راحت تصعد إلى متن قوارب نزهة في كراغيره، وهي قرية ساحلية جنوبية، ثم راحت تكرر فعلتها في مياه العاصمة منذ 17 يوليو. وصورت لقطات فيديو لـ «فريا» وهي تصطاد بطة، أو تنقض على بجعة، أو غالبا وهي تنام على قوارب ترزح تحت وزنها، علما أن حيوانات الفظ يمكن أن تنام 20 ساعة يوميا. وبحثت السلطات النرويجية في خيارات عدة، بينها إبعاد «فريا»، أو اللجوء إلى القتل الرحيم في حال شكلت خطرا على السكان، لكنها ارتأت في نهاية المطاف ترك الطبيعة تأخذ مجراها.