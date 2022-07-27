تربع فيلم الرعب الجديد «نوب» من إنتاج شركة «يونيفرسال»، على قمة شباك التذاكر في أميركا الشمالية منذ أسبوعه الأول، مطيحا بفيلم «ثور» متصدر الأسبوع الماضي، مع إيرادات قاربت 44 مليون دولار، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



ويروي فيلم الخيال العلمي هذا قصة عائلة سوداء تكافح من أجل تغطية نفقاتها بمزرعة خيول في كاليفورنيا، وهو أحدث أعمال الكاتب والمخرج جوردان بيل الذي حاز فيلمه الأول «غت أوت» العام 2017 على تقييمات إيجابية.



وأطاح الفيلم، الذي يؤدي بطولته دانيال كالويا، بمتصدر الأسبوع الماضي «ثور: لوف أند ثاندر» إلى المركز الثاني بعدما تربع فيلم «الأبطال الخارقون» من عالم «مارفل» أسبوعين على قمة إيرادات شباك التذاكر.



وبلغت إيرادات العمل الجديد من سلسلة «ثور» 22.1 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع، فيما أصبح إجمالي إيراداته العالمية 276 مليون دولار.