طمأنت المغنية أديل معجبيها الإثنين، بأن حفلاتها المقبلة في لاس فيغاس، والتي أعلنت باكية في يناير الفائت تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، ستتم إعادة جدولتها من نوفمبر إلى مارس 2023.



وأضيفت ثمانية عروض إلى 24 كانت مقررة أصلا في قاعة الكولوسيوم في فندق «سيزرس بالاس».



وقالت المغنية البريطانية على موقعها الإلكتروني



«لا أجد الكلمات المناسبة لأعرب لكم عن سعادتي لأنني تمكنت أخيرا من الإعلان عن إعادة جدولة هذه العروض (...) أنا متحمسة أكثر من أي وقت مضى».



بعد ست سنوات من الانتظار أطلقت أديل ألبومها الجديد بعنوان «30» في نوفمبر الماضي، في إشارة إلى عمرها عندما بدأت في تأليف أغنياته في فترة مضطربة من حياتها شهدت طلاقها وتوقف مسيرتها المهنية بشكل مفاجئ.