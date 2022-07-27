محمد الجلاهمة



واصل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توجيه الضربات المتلاحقة لتجار المخدرات ومروجيها، وذلك عندما ضبطوا مساء أمس الاول مواطنا يتاجر في المخدرات، وعثروا بحوزته على كمية من مادة الشبو المخدرة، وميزان حساس.



وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الأنباء» ان معلومات سرية وصلت الى العميد محمد قبازرد تفيد بنشاط مواطن في عملية ترويج مادة الشبو المخدرة بين المتعاطين في محافظة الأحمدي، مشيرا الى ان العميد قبازرد كلف مدير ادارة المكافحة المحلية بمتابعة المعلومة والتأكد من نشاط المتهم الإجرامي. وأضاف المصدر ان رجال المكافحة وضعوا المتهم تحت المراقبة مدة اسبوع، وتأكدوا خلالها من نشاطه الإجرامي في عملية الاتجار بالمواد المخدرة، لافتا الى انهم تمكنوا من عقد صفقة معه عبر احد مصادرهم السرية، والاتفاق على شراء كمية من مادة الشبو المخدرة، وتم تحديد إحدى الساحات الترابية موعدا لعملية التسليم والتسلم. وذكر أنه في الزمان والمكان المحددين حضر المتهم وسلم المصدر السري المخدرات، وتسلم بدوره النقود المرقمة، وعندها أطبق عليه رجال المكافحة وألقوا القبض عليه، وبتفتيش مركبته عثروا بحوزته على كميات متفاوتة من مادة الشبو بلغت 2 كيلو، فتمت إحالته إلى النيابة العامة.