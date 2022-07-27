تمكن رجال مركزي الجهراء وكاظمة من السيطرة على حريق منزل قيد الإنشاء في مدينة المطلاع. وقالت قوة الإطفاء في بيان لها، ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مركزي الجهراء وكاظمة للتعامل مع الحريق الذي اندلع في السقالة وأخشاب وامتد الى جزء من منزل مجاور ومخلفات بناء. وأضافت الإدارة أن فرق الإطفاء باشرت مكافحة الحريق وتمكنت من إخماده دون وقوع أي إصابات بشرية.



من جهة أخرى، قام قطاع الوقاية بقوة الإطفاء العام مساء الاثنين بحملة تفتيشية مشتركة على السراديب الاستثمارية في محافظة العاصمة بالتعاون مع بلدية الكويت و«القوى العاملة»، والتي أسفرت عن تحرير عدة إنذارات وتحرير مخالفات خاصة بالسلامة والوقاية من الحريق.