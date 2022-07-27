عبدالكريم أحمد



أسقطت محكمة أحوال شخصية (أسرة الأحمدي) الحضانة عن أم لابنتيها، والتي كانت مقررة لها بحكم نهائي، وإثبات حضانتهما لوالدهما، وإسقاط جميع النفقات عن الأب وذلك بعد ثبوت عدم صلاحية الأم لأن تكون الأحق بالرعاية.



وأعطت المحكمة الحق للأب بالتربية ورعاية شؤون ابنتيه إلى كل ما فيه صلاح أمرهما، مع عدم تعرض المدعى عليها له في ذلك، وبإلزامها بتسليم الابنتين للمدعي.



جاء الحكم بعد تطبيق المحكمة قانون حماية الطفل والاستماع الى أقوال الابنتين اللتين أكدتا أنهما يرغبان في الانتقال الى الأب وليس الى الأم.



وقد حضرت المحامية حوراء الحبيب، وترافعت شفاهة امام المحكمة، حيث أكدت ان القانون أعطى الحق في الحضانة للأم، لكن اذا وجدنا الأم لا تصلح للرعاية والتربية فإننا سنطالب بأن يتكفل الأب بهذا الدور حماية للأبناء.