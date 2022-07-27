ندى أبونصر



أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان عبدالله الدمخي ان «الملتقى الوطني للتقدم والتطور والنهوض بالدول» يهدف الى نقل الخبرات والتجارب المميزة إلى جيل الشباب في مجال التعليم والاختراع والابتكار بهدف صقل مهاراتهم وتوعية المجتمع بأهمية استغلال أوقات فراغ الشباب بما يتناسب مع رغباتهم وتنمية البلاد.



جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الوطني للتقدم والتطور والنهوض بالدول والذي نظمته الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أول من أمس في مكتبة الكويت الوطنية.



وأشار الدمخي إلى ان الأمن الإنساني من الموضوعات المهمة في الكويت والعالم لتحقيق التقدم والتطور والنهوض، لافتا الى ان حقوق الإنسان والتعليم المتميز واستغلال أوقات فراغ الشباب من المجالات المهمة للارتقاء بالوطن، متقدما بالشكر الى الراعي والداعم الرئيسي للملتقى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والهيئة العامة للشباب على رعايتهما الإعلامية المميزة وشركة الحمرا للاستشارات الاقتصادية على تنظيمها المتميز، وقناة «كي ان ان» الإعلامية وجميع من شارك في نجاحه.



بدوره، أعرب المحامي عبدالله العلاج عن سعادته بالمشاركة في الملتقى الذي يعنى بتطوير فئة الشباب، مضيفا ان الورشة التي شاركت بها كانت تهدف الى تثقيفهم من الناحية القانونية، لافتا الى الحرص على دعم الشباب في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وشدد العلاج على أهمية هذه الملتقيات في تثقيف المجتمع بجميع فئاته، مشيرا الى دور المجتمع المدني والملتقيات والجهات المعنية بتطوير الشباب فالورش والدورات التدريبية والندوات تهم جميع الفئات.



من جانبه، قال رئيس المشروع الكويتي لملتقيات تأهيل الشباب عبد الوهاب الحجي ان تنظيم الملتقى دلالة أكيدة على تعاون القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني بهدف تحفيز الشباب ونقل الخبرات إليهم لاكتشاف قدراتهم وتحقيق جزء من خطة التنمية، موضحا ان الفعاليات مستمرة وبدون رسوم لفئة الشباب التي تستحق الدعم وتشكل 70% من المجتمع الكويتي، مشيرا الى انه تم تقديم ورشتين خلال الملتقى للاستشارات القانونية ومهارات العمل الجماعي لتوضيح طرق الاستغلال الصحيح للأوقات بشكل مثمر وتم طرح العديد من الموضوعات كالإبداع والابتكار والاختراعات وحقوق الإنسان واكتشاف الشباب لقدراتهم.