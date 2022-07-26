الاعتماد على نظام غذائي متوازن يسهم في حماية المريض مع ضبط كميات البروتين في الغذاء

الكلى تتأثر بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة وقد تتعرض لحدوث جفاف



أكد رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم أن ارتفاع درجات الحرارة بهذه الصورة التي نعيشها هذه الأيام له تأثيرات عديدة وخطيرة على الجسم ، فقد يؤدي إلى مشكلات صحية كثيرة.



جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم شدد فيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.



وتابع الغانم : هذا الارتفاع في درجات الحرارة يؤثر بصورة مباشرة على وظائف الجسم الحيوية ، ومنها الكلى التي تتأثر بشكل كبير في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فقد تتعرض لحدوث جفاف مما يعرضها لمضاعفات خطيرة.



ونصح الغانم بشرب كميات كبيرة من السوائل والمياه لأن الإصابة بالجفاف تؤدي إلى تدهور وظائف الكلى ، خاصة عند كبار السن ، وكذلك عند المرضى الذين يعانون من حصوات أو أملاح الكلى، وأيضا مرضى السكر.



وأردف أن المريض مطالب أيضا بالبعد عن مدرات البول، كالمشروبات التي تحتوي على الكافيين، وغيرها ، منوها إلى أن الاعتماد على نظام غذائي متوازن يسهم في حماية المريض، كذلك فإن ضبط كميات البروتين في الغذاء يسهم مساهمة فعالة في تجنب المضاعفات .

ونصح الغانم مرضى الكلى والمسالك البولية بتجنب القيام بمجهود كبير خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على مستوى السوائل في الجسم، والحيلولة دون فقدها، ومن المهم تجنب أشعة الشمس مع تجنب نسبة السكريات المرتفعة .



وأشار الغانم إلى أن الدراسات الحديثة أكدت وجود علاقة طردية بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة دخول المصابين بأمراض الكلى إلى المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية جراء ارتفاع الحرارة .