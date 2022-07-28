أحمد الفضلي



تواصل الفنانة أميرة محمد حاليا تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «نفس الحنين» الذي يصور حاليا في الكويت ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية بقيادة المخرج خالد الفضلي.



ومن جانبها، أعربت أميرة عن بالغ سعادتها بالعودة للمشاركة في الدراما الكويتية بعد فترة غياب ليست بالطويلة، حيث سبق أن شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية الكويتية وأغلبها حقق نجاحا كبيرا، مشيرة إلى ان العمل الجديد يحتوي على كافة العوامل القادرة على تحقيق النجاح بوجود نص رائع للكاتب محمد النشمي ورؤية إخراجية مميزة للمخرج خالد الفضلي ونجوم كبار أبرزهم الفنانة إلهام الفضالة ومرام البلوشي وشهاب حاجية ورانيا شهاب وعبدالمحسن القفاص وروان العلي وشهد سليمان وغيرهم من النجوم الشباب.



وفيما يتعلق بما تبقى من مشاهدها في العمل، أفادت أميرة من خلال حديثها لـ «الأنباء» انها صورت جزءا كبيرا من مشاهدها الخارجية وآخرها كان في مستشفى ابن سينا، وكذلك انتهيت من تصوير جزء كبير مشاهد اللوكيشن الرئيسي ومن المقرر ان ننتهي من تصوير كافة المشاهد في الأيام المقبلة خصوصا ان الجميع مستمتع بأجواء التصوير وهذا ايضا مؤشر كبير على نجاح العمل عند عرضه في الفترة الموسمية.



وعن تجربتها مع إلهام الفضالة وشهاب جوهر كمنتجين ذكرت ان إلهام وشهاب لهما مشوار فني كبير أكسبهما خبرة كبيرة سهلت الكثير لهما في عملية العمل بالإنتاج الفني، وهذا ما سيميز أعمالهم الإنتاجية في السنوات المقبلة خلاف وجود اسم المنتج باسم عبدالأمير الذي يشاركهم في إنتاج هذا العمل، موضحا انها متشوقه لرؤية المسلسل يعرض على الشاشة ويحقق النجاح المنتظر.