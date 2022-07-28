موظفون بـ «الإعلام» لديهم تصاريح أمنية لم تدرج أسماؤهم في مكافآت الصفوف الأمامية!



مفرح الشمري



تجاوب وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين مع ما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم الأربعاء 20 الجاري والتي ناشدت فيه الوزير د.حمد روح الدين استقبال وتكريم الفائزين في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 15 والتي أقيمت مؤخرا في مملكة البحرين الشقيقة، بعد أن حصدت إذاعة الكويت 9 جوائز في فئات المسابقات الإذاعية، بالإضافة الى تكريم الفائزين في المهرجان العربي بدورته الـ 21 التي أقيمت في أكتوبر الماضي بالجمهورية التونسية الشقيقة، حيث حققت الكويت 4 جوائز في هذا المهرجان.



هذا التجاوب السريع من وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين تمثل في استقباله لطاقم البرنامج الإذاعي «ساعة كاست» الفائز بالشراع الذهبي في مهرجان البحرين امس الأول لتهنئتهم بفوزهم وتميزهم في هذا المهرجان، وهذا أمر يشكر عليه وزير الإعلام ولكن هناك فائزون آخرون «حزّ بأنفسهم» بأنهم لم يتم استدعاؤهم ليحضروا مع فريق «ساعة كاست» هذا الاستقبال لتهنئتهم على الفوز بالذهب والفضة وإعلاء اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية.



الفائزون الذين لم يتم استدعاؤهم وعرفوا خبر الاستقبال بعد انتشار «صور الاستقبال» شكروا تجاوب وتقدير وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين على استقبال فريق «ساعة كاست» ولكنهم تساءلوا لماذا لم يتم استدعاؤهم في هذا الاستقبال ليهنئهم الوزير على إنجازهم ولا يقتصر الاستقبال والتهنئة لطاقم برنامج واحد فقط؟!



لذا، نتمنى من وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين توجيه الدعوة لجميع الفائزون سواء في مهرجان البحرين أو مهرجان تونس الأيام المقبلة لتهنئتهم على إنجازاتهم لإعطائهم دفعة بالعمل الجاد وحصد المزيد من الجوائز خصوصا أن الدورة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على الأبواب، حيث تقام في نوفمبر المقبل في الرياض.



من جانب آخر، بدأت وزارة الإعلام باستقبال كتب التظلمات لمن لم يدرج اسمه في كشف مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية من قبل اللجنة المختصة، الأمر الذي استغربه بعض من تقدم بكتب التظلم عن آلية عمل اللجنة السابقة التي أقرت الأسماء المستحقة لمكافآت الصفوف الأمامية في جميع قطاعات وزارة الإعلام خصوصا أن هناك عشرات الموظفين لديهم تصاريح خروج بالحظر الجزئي والكلي الصادرة عن إدارة التصاريح الأمنية بوزارة الداخلية التي كانت تصدرها لكل الوزارات بما فيها وزارة الإعلام.