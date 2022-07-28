أحمد الفضلي



تواصل الإعلامية د.نورة عبدالله ‏تقديم أحدث تجاربها الإعلامية من خلال برنامج «الليلة» الذي يبث بشكل يومي ومباشر عبر تلفزيون الكويت القناة الأولى وتعد النسخة الحالية هي السابعة للبرنامج الذي سبق ان قدمته الإعلامية إيمان نجم.



من جانبها، أعربت نورة عن بالغ سعادتها بخوض تجربة جديدة لها عبر تلفزيون بلدها من خلال برنامج حواري فني منوع وهذا النوع من البرامج الأقرب لها وللمشاهدين حيث يعتكف على تجهيز حلقات البرنامج فريق عمل يعمل بشكل متواصل لاستقطاب شخصيات فنية وثقافية ومسؤولي الدولة وكذلك شخصيات رياضية لها مكانتها في قلوب وأذهان المشاهدين والخروج بحوار مختلف.



وأوضحت نورة من خلال حديثها لـ «الأنباء» انها سبق ان قدمت العديد من البرامج الحوارية في الكويت وخارجها وكانت تسعى من خلال كل برنامج الى تقديم شيء مختلف عما قدمته في التجارب السابقة وهذا ما تعمل عليه حاليا من خلال تجربتها في برنامج «الليلة»، مشيرة الى انها التمست العديد من ردود الأفعال الإيجابية عن ما قدم من حلقات للبرنامج في الأيام الماضية من خلال ردود متابعيها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك اتصالات الزملاء في الوسط الإعلامي وهو ما يشير إلى ان القادم أجمل في البرنامج.



واختتمت نورة حديثها بتوجيه الشكر الى جميع فريق عمل البرنامج في النسخ الماضية وكذلك الشكر موصول الى فريق العمل النسخة الحالية ممن يعملون بكل جهد لإظهار البرنامج في أبهى صورة ومنهم فهد الغيلاني وكيل التلفزيون وخالد بوحيمد مشرف العمل ومدير الإنتاج سعود الخالدي وكيل الوزارة وغيرهم الكثير.