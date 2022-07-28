في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بجولة ميدانية بالتنسيق والتعاون مع اللجنة المشتركة على المحلات بمنطقة السالمية أسفرت عن إغلاق محل وتحرير 7 مخالفات لمحلات.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان أن هذه الجولة التي تم تنفيذها مساء أمس على المحلات بمنطقة السالمية للتأكد من التزام أصحابها بالقوانين والقرارات المعمول بها في بلدية الكويت بالتنسيق والتعاون مع اللجنة المشتركة قد أسفرت عن تحرير 7 مخالفات لمحلات لم تلتزم بلائحة المحلات العامة، فضلا عن اغلاق محل لمزاولته نشاطا تجاريا غير مذكور بالترخيص.