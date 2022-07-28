أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن مبادرة الجمعية الكويتية لحماية البيئة باستئناس لجنة البيئة بالمجلس بآراء خبراء الجمعية وكوادرها الوطنية تتسق مع كافة الجهود الهادفة لحماية والمحافظة على البيئة.



وأعرب المحري خلال استقباله أمس رئيس الجمعية د.وجدان العقاب عن تقديره للمبادرة، مشيدا بأدوار الجمعية تجاه كافة القضايا البيئية في البلاد.



من جانبها، أشادت رئيس جمعية حماية البيئة د.وجدان العقاب بحرص رئيس المجلس عبدالله المحري على التعاون مع الجمعية من خلال المشاركة في بعض اجتماعات لجنة البيئة في المجلس، مشيدة بمبادرته باقتراح توقيع مذكرة تفاهم تؤطر لصور ومجالات التعاون بين المجلس البلدي والجمعية، مما يعكس حرص القيادات الكويتية على مد جسور التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.



وبينت العقاب أنها استعرضت خلال اللقاء جانبا من خبرات الجمعية التراكمية تجاه القضايا البيئية في البلاد سابقا وحاليا وتصديها لكل الظواهر الطارئة التي تعرضت لها البيئة الكويتية، مثنية على موافقة رئيس المجلس البلدي بإشراك الجمعية وممثليها من الخبراء في اجتماعات لجنة البيئة، فضلا عن اللفتة الطيبة بالموافقة على مذكرة تعاون مع الجمعية.