السالم: البنك يسعى إلى أن يكون الأقرب دائماً لعملائه ومشاركتهم جميع المناسبات



يحرص بنك الكويت الوطني على تلبية جميع احتياجات عملائه وتوفير أحدث الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعاتهم، وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن توفير خدمة جديدة تتيح لعملائه حجز أجهزة الوطني للسحب الآلي المصممة خصوصا للفعاليات والمناسبات الخاصة.



ويمكن لعملاء الوطني الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للبنك والقيام بإجراء حجز جهاز السحب الآلي، وفور تسجيل الطلب عبر الموقع الإلكتروني يقوم فريق دعم أجهزة السحب «ATM» بالتواصل مع العميل لتأكيد الطلب وإجراء الترتيبات الأخرى اللازمة. كما سيقوم البنك بإرسال رد إلى العملاء من خلال البريد الإلكتروني لتأكيد طلباتهم.



ويشترط أن يكون طلب الحجز لجهاز السحب الآلي قبل 3 أيام من تاريخ طلب توريد الجهاز، على أن تكون أجهزة الصراف الآلي للسحب النقدي فقط، وتشمل الفئات التالية 5 دنانير، و10 دنانير، و20 دينارا.



وبهذه المناسبة، قال مدير قنوات التحول الرقمي بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، ميثم السالم: يسعى بنك الكويت الوطني إلى أن يكون الأقرب دائما لعملائه ومشاركتهم جميع المناسبات من خلال التواصل المستمر معهم والتعرف على تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بما يساهم في حصولهم على تجربة مصرفية شاملة واستثنائية تناسب احتياجاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة.



وأضاف: يسعدنا دائما أن نشارك عملاءنا الاحتفال بجميع المناسبات ونحرص على تسخير إمكانات البنك لتلبية احتياجاتهم وإثراء تجربتهم المصرفية باستمرار من خلال خدماتنا الاستثنائية والمبتكرة.



ويفخر بنك الكويت الوطني بنجاحه على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما يسعى البنك باستمرار إلى توفير تجربة مصرفية أكثر ابتكارا لعملائه تتماشى دائما مع احتياجاتهم المتزايدة والمتغيرة، وهو ما ساعده في الحفاظ على موقعه الإقليمي الرائد.



يمتلك بنك الكويت الوطني أكبر شبكة فروع منتشرة بكل أرجاء البلاد، فضلا عن أكبر شبكة لأجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي، تخدم مجمل حاملي البطاقات المصرفية المحلية والعالمية، بالإضافة الى أجهزة الإيداع النقدي والصراف التفاعلي وأجهزة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.