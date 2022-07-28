أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 03 يونيو 2022، حيث أظهر أداء محفظة الأصول الخاصة بالمجموعة مرونة مستمرة في 2022، لتحقق أرباحا قبل تكاليف التمويل والضريبة والإهلاك بلغت 3.5 ملايين دينار في النصف الأول من 2022، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي عصفت بالأسواق العالمية.



وقالت المجموعة في بيان صحافي، إن صافي الأرباح من العمليات التشغيلية بلغت 1.8 مليون دينار في النصف الأول من 2022، مقارنة بـ 3.7 ملايين دينار في النصف الأول من 2021، في حين استقرت صافي الأرباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم عند 0.4 مليون دينار في النصف الأول من 2022، مقارنة بـ 3.6 ملايين دينار في النصف الأول من 2021.



وخلال الستة أشهر الأولى، سجلت الأرباح التشغيلية نموا ملحوظا في قطاعات الخدمات المالية، الصناعات الدوائية، التعليم، والعقار مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.



وأشارت المجموعة إلى انخفاض اجمالي الربح من العمليات التشغيلية بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 13.9 مليون دينار في النصف الأول من 2022، من 17.6 مليون دينار في النصف الأول من 2021، فيما انخفض صافي الأرباح من العمليات التشغيلية 51% على أساس سنوي إلى 1.8 مليون دينار كويتي في النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 3.7 ملايين دينار كويتي في النصف الأول من 2021.



وبلغت صافي الأرباح من العمليات المستمرة 1.3 مليون دينار في النصف الأول من 2022، مقارنة بصافي أرباح قدرها 1.7 مليون دينار في النصف الأول من 2021، وبلغت صافي أرباح الشركة الأم 0.4 مليون دينار في النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 3.6 ملايين دينار في النصف الأول من 2021.



وانخفضت إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 12.1 مليون دينار في النصف الأول من 2022 مدعومة بانخفاض المصاريف بقطاعي التكنولوجيا والصناعات الدوائية.



وبلغ إجمالي الأصول 275 مليون دينار في يونيو 2022، مقارنة بـ 292 مليون دينار في يونيو2021، وانخفضت إجمالي حقوق الملكية للشركة الأم الى 176 مليون دينار في يونيو 2022، مقارنة بـ 186 مليون دينار في يونيو 2021.



وانخفض معدل إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية إلى 0.19 مرة في يونيو 2022، من 0.22 مرة في يونيو 2021، وانخفض صافي أصول المحفظة إلى 221 مليون دينار في النصف الأول من 2022، مقارنة بـ 235 مليون دينار في النصف الأول من 2021.