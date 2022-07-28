علي إبراهيم



أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سليمان عبدالعزيز الفهد، تعليمات جمركية بانتهاء فترة تطبيق رسم الوقاية ضد واردات مجلس التعاون من منتج الملدنات الكيميائية.



وقضت التعليمات التي حملت رقم 57 لسنة 2022 بإنهاء فترة تطبيق الرسوم الوقائية اعتبارا من تاريخ 20 يونيو الماضي، وذلك بعدما خاطب المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيصل المهيدب الإدارة العامة للجمارك، بشأن قرار اللجنة الوزارية رقم 4 الصادر في مايو 2019 المتعلق بفرض تدابير وقائية على شكل قيد كمي سنوي على واردات دول المجلس من منتجات الملدنات الكيميائية من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لمدة 3 سنوات من تاريخه، إذ أحاط المهيدب الجمارك الكويتية بانتهاء فترة تطبيق الرسوم الوقائية المتعلقة بالقرار اعتبارا من تاريخ 20 يونيو 2022.



وكانت التدابير الوقائية تتضمن تطبيق الرسم الوقائي ابتداء من 21 يونيو 2019، وأن يأخذ التدبير الوقائي شكل قيد كمي ثابت بمقدار 250.354 طنا معفاة لكل سنة خلال فترة تطبيق الرسم، وبعد استنفاد الحصة السنوية المعفاة يتم تطبيق رسم محدد بـ 221 دولارا للطن في السنة الأولى، و199 دولارا للطن في السنة الثانية، و177 دولارا للطن في السنة الثالثة.



يأتي ذلك فيما صدرت تعميمات أخرى تحت رقم 59 لسنة 2022 بشأن التعديل على التعليمات الجمركية رقم 95 لسنة 2004 الخاصة بالمناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بمملكة البحرين، والتي جاء في مضمونها أنه لا توجد في الوقت الحالي مناطق وأسواق حرة ومستودعات عامة وخاصة في مملكة البحرين وأنه تم إلغاؤها منذ عام 2006، إذ قضت بإلغاء الكشف المتضمن المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة في البحرين وفقا لشروط إعفاء المنتجات الخليجية الوطنية من الضريبة الجمركية.