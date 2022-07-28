المري: طالبنا بإدراج مادة لغة الإشارة كمقرر اختياري لطلبة الجامعة وتعيين مترجم لغة إشارة للصم في الجامعة بدرجة «أستاذ مساعد»





التقى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم وعضو المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومؤسس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية حمد محمد المري يرافقه مترجم الإشارة أحمد الحبيب، حيث بحث النادي مع الوزير مقترحات تطوير العملية التعليمية لفئة الصم، والتي تأتي انطلاقا من الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز تجاري مالي وعالمي، ولمواكبة مستجدات العصر من تكنولوجيا متطورة، ولتأهيل وتحسين مخرجات العملية التعليمية لتوفي احتياجات سوق العمل.



وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم وعضو المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومؤسس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية حمد محمد المري، اننا تقدمنا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ببعض المقترحات لتطوير العملية التعليمية والتي منها إدراج مادة (لغة الإشارة) كمقرر اختياري لطلبة جامعة الكويت وتعيين مترجم لغة إشارة للصم بالجامعة بالدرجة الوظيفية «أستاذ مساعد» لاستقطاب الكوادر الوطنية المتميزة في لغة الإشارة للصم وأصحاب الشهادات العليا والخبرة المهنية المتميزة للقيام بالترجمة للمواد العلمية للطلبة الصم أثناء دراستهم بالجامعة.



وتابع قائلا: من ضمن المطالب إقامة دورات تدريبية متقدمة وتأهيلية لموظفي وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت عبر استضافة عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية د.طارق الريس والاستفادة من خبراته في التعليم الأكاديمي للصم.



وأشاد المري بتفهم الفارس لقضايا ذوي الإعاقة على وجه العموم ولفئة الصم على وجه الخصوص، وأبدى تعاونه في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ودعمه كل الجهود والمبادرات التي تصب في مصلحة تعزيز خدمة فئة ذوي الهمم.



وأشار إلى أن الفارس أكد حرصه على الاهتمام وتسخير كل الإمكانات لهم خاصة على جهودهم المبذولة من أجل تيسير وتسهيل عملية التحصيل العلمي لهم، مؤكدا أن الفارس وعد بدراسة جميع المقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء والعمل على تنفيذها في القريب.