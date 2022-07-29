حكم الاحتفال برأس السنة الهجرية

ما حكم الاحتفال برأس السنة الهجرية؟



٭ الاحتفال برأس السنة الهجرية لا يجوز، فهو يوم من أيام الله عز وجل ليس له ميزة عن غيره إلا كونه يوما من أيام الشهر الحرام «محرم».



والاحتفال برأس السنة الهجرية فيه تشبّه بالنصارى الذين يحتفلون برأس السنة الميلادية، وقد نهينا عن التشبّه بهم، والمرء ينظر الى زيادة عمره هو، ماذا عمل فيه؟ ماذا قدّم مما مضى من سنته؟ هل قرب من الله تعالى؟ هل ازداد عبادة وعلما نافعا يلقى به الله تعالى؟ نسأل الله تعالى ان يبارك لنا في أيامنا وأعمارنا.. والله أعلم.



سجدة التلاوة



هل يسجد المصلي سجدة التلاوة التي في سورة «ص»؟



٭ نعم، يسجد لها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد فيها، ولا فرق بين داخل الصلاة أو خارجها. والله أعلم.



الركعة الخامسة زائدة

دخل رجل صلاة الجماعة في صلاة الظهر وقد فاتته ركعة واحدة، ثم قام الإمام الى الركعة الخامسة سهوا، وقام معه جاهلا، ثم سلّم الإمام، فهل يقوم المسبوق ليأتي بركعة أم يكتفي بزائدة الإمام؟



٭ الذي عليه فقهاؤنا الحنابلة انه يأتي بركعة، لأن الخامسة زائدة فلا تحسب، أما كونه قام مع الإمام عالما بزيادته ولكنه يجهل الحكم فصلاته صحيحة، وهذا الذي أفتى به شيخنا ابن باز - رحمه الله، والله أعلم.



فاتته ثلاث ركعات



دخل مسافر في سفره مع إمام مسجد مقيم يصلي الظهر وقد فاتته ثلاث ركعات، فهل يصلي ركعة بعد سلام الإمام أم يصلي ثلاث ركعات؟



٭ بل يجب عليه أن يتم ولا يقصر ما دام انه ائتم بمقيم، بلا خلاف بين أهل العلم، والله أعلم.



رخص السفر



ما مدة السفر التي يجوز فيها ان يترخص برخص السفر؟



٭ الذي عليه أكثر أهل العلم ان كان سفره 4 أيام فأقل فهو مسافر له القصر، أما إذا كان قد حدد المدة بأكثر من 4 أيام فبمجرد وصوله ينقطع عنه حكم السفر، أما إذا سافر لأكثر من 4 أيام ولم يحدد المدة ولم ينو الإقامة فهو مسافر، وإذا كان في بلد كبير ويتنقل في مناطقها في كل منطقة أقل من 4 أيام فهو مسافر. والله أعلم.