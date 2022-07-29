عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستين. وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وَهَلى إلى أنها اليمامة او هجر فإذا هي المدينة يثرب». رواه البخاري.



قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني اخرجت منك ما خرجت»، حقا ان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من البلد الأمين تضحية عظيمة.