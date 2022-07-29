استقبل رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس كلا من نائب رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) فاضل البغلي ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة توفيق جوهرة، وذلك لتكريم الشركة لرعايتها ودورها في إنجاح الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس التي استضافتها ونظمتها الكويت خلال يومي 16 و17 يوليو 2022 بمشاركة 18 دولة عربية والتي صاحبها اجتماعان لمجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس وظهور هذه الفعاليات المهمة بالشكل اللائق بالتنس الكويتي وبالكويت. حضر الاستقبال من نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس عبد الصمد العريان وأمين السر العام فالح العتيبي وعضو مجلس الإدارة خالد المسلم.



وأشاد الجابر بدعم الشركة لاجتماعات الاتحاد العربي للتنس ودعم الهيئة العامة للرياضة التي لم تدخر جهدا لإنجاح كل أنشطة الاتحاد في الداخل والخارج، معربا عن تمنياته أن يستمر التعاون بين القطاع الخاص والاتحاد لما فيه من مصلحة لعبة التنس والرياضة الكويتية بوجه عام.