قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم صرف نحو 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» خلال العام المالي 21/2022 موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكباري، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة. جاء ذلك بمناسبة تلقي السعيد تقريرا حول متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة «حياة كريمة» خلال العام المالي 21/2022، وفقا لمنهجية البرامج والأداء، وربط ما تم تنفيذه من اعمال في حياة كريمة بأهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.



وأكدت وزيرة التخطيط أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تعد أحد أهم المشروعات القومية، تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، حيث تستهدف المبادرة الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58% من سكان مصر، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة نظرا لحجمها وأهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.