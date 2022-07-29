ناهد امام ـ هالة عمران



أشار د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى جهود الدولة المستمرة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، والتي تتضمن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف المواطنين من فئة محدودي الدخل، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من حدة مثل هذه الأزمات عن كاهل هذه الفئة ورفع الأعباء عنهم، بما يضمن لهم حياة كريمة.



من ناحية أخرى، تطرق رئيس الوزراء إلى الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلا من مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بالقاهرة مؤخرا وشهد انضمام مملكة البحرين إلى تلك المبادرة المهمة.



وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، التأكيد على دور هذه المبادرة في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، وذلك بما يسهــم في تمكين القطـــاع الصناعـــي بهــا وتعزيـز دوره، وزيــادة مساهمتـــه فـــي الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على ضرورة العمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات ودخولها حيز التنفيذ.



إلى ذلك، قال د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 49.345.546 مواطنا، بنسبة 98.7% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38.341.356 مواطنا بالجرعة الثانية، بواقع 76.7% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية، مضيفا أن من تلقوا الجرعة التنشيطية بلغ عددهم 6.863.069 مواطنا، وبذلك يكون إجمالي المحصنين بالكامل 38.431.356 مواطنا.