القاهرة ـ ناهد إمام



قرر د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى 30 من أغسطس المقبل، حيث كان آخر موعد للتسجيل 31 يوليو الجاري، إلا ان الوزارة قررت مد الفترة حتى نهاية الشهر المقبل، وذلك للتيسير على المواطنين، وإعطائهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التلفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، مع استمرار فتح موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم المحمول حتى 30 أغسطس المقبل.



وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن في الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا.



وكان د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.



كما أصدر على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.



الى ذلك، قال وزير التموين إنه تم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيها للطبق الواحد.



وأضاف الوزير ـ في بيان ـ أن الكميات المطروحة جاءت بناء على الاتفاق الذي تم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد الداجني، لافتا إلى أنه يتابع يوميا عمليات طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية.



وأشار إلى أنه وفقا لتقرير الشركة القابضة للصناعات الغذائية فإنه تتوافر كميات كبيرة من البيض بالمجمعات بنسب تتراوح بين 300 طبق و1500 طبق بكل مجمع حسب الكثافة السكانية بجوار كل مجمع.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال إن الكميات المتعاقد عليها في ازدياد طبقا لطلب واحتياجات المواطنين.