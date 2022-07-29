محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» توصلت لاتفاقية مع شركة وود غروب البريطانية بشأن تمديد عقد استشارات إدارة المشاريع لمصفاة الزور البالغة قيمته 16 مليار دولار، وذلك حسبما نقلته عن مصادر صناعية على اطلاع على الموضوع.



وأضافت انه من المقرر ان تنتج المصفاة البنزين والديزل والكيروسين وفقا لمعايير الانبعاثات الأوروبية Euro 5.



وقال مصدر مقرب من المشروع: هناك اتفاق وأمر عمل معتمد، نأمل أن يكون هذا كافيا لمتابعة العمل في المشروع حتى اكتماله.



وأضافت المجلة ان عقد الخدمات الاستشارية لإدارة المشروع كان قد أرسي في الأصل على شركة اميك البريطانية المتخصصة في هندسة النفط والغاز في أكتوبر 2012 بقيمة بلغت عندئذ 528 مليون دولار، وقد استحوذت شركة أميك في وقت لاحق وتحديدا في عام 2014 على شركة فوستر ويلر ليصبح اسمها أميك فوستر ويلر، ثم استحوذت مجموعة وود غروب البريطانية بعد ذلك على الشركة الجديدة في عام 2017.



ولم يكن هناك إعلان رسمي من شركة كيبيك او وود غروب بخصوص تمديد العقد، وقد أصبح تمديد عقد الخدمات الاستشارية ضروريا بسبب التأخير في الوصول إلى اكتمال المشروع.



ولا يعتبر التمديد الأخير للعقد هو الأول، فقد سبق ان أصدرت الشركة أمرا تغييريا في عام 2020.



وفي يونيو الماضي أفادت ميد بأن تشغيل مصفاة الزور قد تأخر وأن المنشأة لن تعمل وفقا للجدول الزمني الذي حددته «كيبيك» في أبريل من هذا العام، والذي كان مقررا في غضون أسابيع قليلة.



وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الميكانيكية في المصفاة التي يتوقع أن تصبح واحدة من أكبر المصافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، لكنها واجهت تأخيرات كبيرة أثناء عملية التشغيل.



وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أثرت عدة عوامل، منها جائحة كورونا والتدابير التي وضعت للحد من انتشار الفيروس على تقدم المشروع. وعلم في نوفمبر 2020 أن المشروع كان في طريقه نحو الإنجاز ومن المقرر ان يبدأ تشغيله في أوائل عام 2021.