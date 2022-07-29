أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعطيل أعماله خلال العطلة الرسمية لرأس السنة الهجرية 1444هـ، وذلك يوم الأحد الموافق 31 الجاري باعتباره يوم راحة، وأكد KIB استمراره بتقديم خدماته المصرفية للعملاء، عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المتنوعة، والمتاحة لهم على مدار الساعة، سواء داخل الكويت أو خارجها، وذلك حرصا من البنك على تلبية احتياجات عملائه أثناء العطلة.



وسيقوم KIB باستئناف دوامه الرسمي عبر جميع فروعه المصرفية المنتشرة في الكويت يوم الاثنين 1 أغسطس المقبل، ليقدم كل خدماته المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات بعد انتهاء العطلة.



ويواصل KIB التزامه بمساندة عملائه في جميع الأوقات عبر تلك القنوات على مدار 24 ساعة، والتي تتمثل في كل من: خدمة مركز الاتصال، سواء على هاتف البنك المحلي (866 866 1)، أو على الرقم الدولي (+965 22957300)، وكذلك خدماته المتاحة على منصاته الإلكترونية المبتكرة، بما يشمل كل من خدمات تطبيق الهواتف الذكية «KIB Mobile»، الذي يتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» من الهاتف النقال دون إنترنت، إضافة إلى خدمتي «Live Chat» وKIB «أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، أو عن طريق الخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيق «KIB موبايل»، فضلا عن خدمة KIB عبر تطبيق «WhatsApp»، للاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات، من خلال رقم البنك المحلي (866 866 1).



كذلك يؤكد KIB من ناحية أخرى على جاهزية أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك لاستيعاب الطلب على عمليات السحب النقدي المتوقعة خلال هذه العطلة، وذلك من خلال توفير السيولة الكافية في الأجهزة في مختلف المناطق في الكويت.