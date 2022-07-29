شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تعاملات شهر يوليو الجاري على تحقيق العديد من المكاسب على مستوى مؤشراتها، وفي مقدمتها القيمة السوقية التي قفزت بنسبة 4.1% بإضافة 1.8 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 45.824 مليار دينار ارتفاعا من 44.004 مليارا في نهاية شهر يونيو الماضي.



وتحققت هذه المكاسب السوقية مع عودة الزخم الشرائي اللافت الذي شمل العدد من الأسهم سواء القيادية بالسوق الأول او المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي، إذ جاء إقبال المتعاملين بمختلف شرائحهم على الأسهم في ظل توافر عدد من العوامل الإيجابية شهدها السوق خلال تعاملات الشهر الجاري، وأبرزها 3 عوامل وفقا لما يلي:



1- بدء إفصاحات النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي، والتي تبدو مبشرة للمساهمين كونها تحمل نموا في الأداء مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إضافة إلى ان إفصاحات النصف الأول تصاحبها توصيات بتوزيع أرباح مرحلية.



2- ترقب المتعاملين لعمليات الدمج البنكية التي بدأت تدخل حيز التنفيذ من خلال إفصاحات رسمية على موقع البورصة من بيت التمويل الكويتي (بيتك) تفيد بتقديم إشعار نية مؤكدة ومستند عرض استحواذ يصل الى 100% من اسهم أهلي متحد البحرين، فضلا عن عملية دمج محتملة أخرى بين بنكي الخليج والأهلي، حيث من شأن هذه الصفقات الكبرى دفع السوق في الاتجاه الصاعد.



3- استقرار أسعار النفط الكويتي فوق مستوى 100 دولار للبرميل رغم تقلبات الأسعار، وهو الأمر الذي يعزز أداء البورصة بشكل عام.



وفي السياق ذاته، شهدت السيولة المتدفقة للسوق تراجعا لافتا بنهاية تعاملات الشهر الذي كانت آخر جلساته امس لتعطل السوق الأحد المقبل بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك بنسبة 26.5% بمحصلة شهرية 927 مليون دينار انخفاضا من 1.26 مليار دينار في يونيو الماضي، وتركزت السيولة اغلب تعاملات الشهر حول اسهم البنوك خاصة بيتك وأهلي متحد، وجاء انخفاض السيولة مبررا نظرا لتعطل السوق فترة طويلة بمناسبة عيد الأضحى خلال يوليو.



كما شهدت أحجام التداول انخفاضا بنسبة 24.5% لذات السبب، وبلغت كميات الأسهم المتداولة 3.4 ملايين سهم مقابل 4.5 ملايين سهم في تعاملات يونيو الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الشهر على ارتفاع لافت بشكل جماعي، وذلك على النحو التالي تفصيله:



٭ مؤشر السوق الأول: ارتفع بنسبة 4.3% مضيفا 360 نقطة ليصل إلى 8603 نقطة ارتفاعا من 8243 نقطة نهاية يونيو الماضي.



٭ السوق الرئيسي: حقق مكاسب بنسبة 3.4% مضيفا 195 نقطة للمكاسب السابقة ليصل إلى 5875 نقطة ارتفاعا من 5680 نقطة.



٭ مؤشر السوق العام: ارتفع بنسبة 4.2% بإضافة 308 نقاط ليصل إلى 7716 نقطة ارتفاعا من 7408 نقاط.



وارتفعت قيمة ملكيات الأجانب بأسهم البنوك الكويتية إلى 3.36 مليارات دولار وذلك من 3.29 مليارات دينار الأسبوع الماضي، جراء ارتفاع الأسعار لأكثر من بنك في ظل إقبال المتعاملين على الأسهم البنكية تزامنا مع إفصاحات النصف الأول.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 27 الجاري، جنحت تعاملات الأجانب للشراء من خلال زيادة الملكيات في أسهم 5 بنوك هي الوطني والخليج والدولي KIB وبرقان إضافة إلى بوبيان، فيما تراجعت نسب الملكيات في 3 بنوك هي الأهلي وبيتك ووربة، واستقرت في كل من التجاري والمتحد.

تفصيليا، ارتفعت النسبة في بنك الكويت الوطني بـ 0.08% لتصل النسبة الإجمالية إلى 23.45% بقيمة 1.893 مليار دينار، وارتفعت في الخليج بنسبة 0.12% لتصل إلى 16.11% بقيمة 185.6 مليون دينار، وارتفعت في بنك الدولي KIB بنسبة 0.07% بإجمالي 6.22% بقيمة 16.3 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك برقان بنسبة 0.03% بنسبة إجمالية 17.51% بقيمة 132.2 مليون دينار، بالإضافة إلى ارتفاع النسبة في بنك بوبيان بنسبة 0.01% بإجمالي 5.73% بقيمة 179.5 مليون دينار.

فيما تراجعت في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بـ 0.01% لتصل النسبة إلى 11.28% بقيمة 925.9 مليون دينار، وتراجعت ملكيات الأجانب في بنك الأهلي بنسبة 0.01% بإجمالي 1.19% بقيمة 7.4 ملايين دينار، وتراجعت في بنك وربة بـ 0.02% بإجمالي 3.98% بقيمة 20.2 مليون دينار. واستقرت الملكيات في التجاري عند 0.06% بقيمة 603 آلاف دينار، كما استقرت في المتحد عند 0.41% بقيمة 2.8 مليون دينار.