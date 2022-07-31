طارق عرابي



كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالي أعداد المعاملات التي أنجزتها إدارة «النافذة الواحدة» بالوزارة خلال الأشهر الأربعة المنصرمة من العام الحالي (يناير ـ فبراير ـ مارس ـ أبريل) بلغت نحو 24.45 ألف معاملة خاصة بطلبات تأسيــــس أو إصـــــدار تراخيص شركات الأشخاص وشركات المركبات المتنقلة والشركات متناهية الصغر.



وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن «النافذة الواحدة»، والتي حصلت عليها «الأنباء»، أن ذروة الارتفاع في المعاملات كانت في شهر مارس الماضي الذي شهد إنجاز 7187 معاملة، تلاه شهر أبريل بواقع 6379 معاملة، ثم يناير بإجمالي 5789، فيما كان شهر فبراير أقل الأشهر في مستوى المعاملات المنجزة بواقع 5098 معاملة.



واستحوذت معاملات شركات الأشخاص على النصيب الأكبر لدى «النافذة الواحدة»، حيث بلغ إجمالي المعاملات التي تم إنجازها على مدى أربعة أشهر نحو 23749 معاملة، تلاها معاملات الشركات متناهية الصغر بواقع 630 معاملة، فيما لم تتجاوز معاملات شركات المركبات المتنقلة معدل 74 معاملة.



وتظهر البيانات الصادرة عن «النافذة الواحدة» أن إجمالي أعداد طلبات التأسيس المعتمدة في قطاع شركات الأشخاص بلغ خلال 4 أشهر نحو 6745 طلبا، فيما تم رفض 7775 طلبا خلال الفترة نفسها من بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي.