الشيخ محمد الجراح: مستمرون باتباع نهج تحولي يقود مسيرة البنك لنجاحات جديدة ونمو مستدام

البنك يتبنى نموذج عمل أكثر حداثة واستدامة.. ورؤية تتفاعل مع التغيرات السريعة بالأسواق

رائد جواد بوخمسين: تصنيفات وكالة «فيتش» للبنك تعكس متانة مركزه المالي وجدارته الائتمانية

«KIB» أثبت جدارته بالحفاظ على معايير جيدة لكفاية رأس المال عند 16.6% متجاوزاً الحد الأدنى



أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن نتائجه المالية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، والمنتهية في 30 يونيو 2022، محققا ضمن النصف الأول من العام صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بمبلغ 3.2 ملايين دينار تقريبا أي بنسبة نمو 43%، وبربحية للسهم بلغت 0.53 فلس.



ومع حفاظه على جودة ونوعية أصوله وتحسينها باستمرار، نمت حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 482 مليون دينار لتصل إلى إجمالي 2.6 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2022، مقارنة بمبلغ 2.12 مليار دينار في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك نموا بنسبة 23%.



وقد ساهم ذلك في تسجيل نمو ملحوظ في أصول البنك بنسبة 22%، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 3.52 مليارات دينار كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بمبلغ 2.89 مليار دينار تقريبا بنهاية يونيو من العام الماضي.



إستراتيجية متكاملة ومتطورة



وفي معرض تعليقه على نمو مؤشرات وعوائد البنك المالية، والتي انعكست على نتائجه خلال الأشهر الستة الماضية، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد جراح الصباح بأن «KIB» مازال مستمرا باتباع نهج تحولي يقود مسيرته نحو نجاحات بمستويات جديدة، ويضمن حفاظه على مسار نمو مستدام، مع إحراز المزيد من التقدم فيما باستراتيجيته المتكاملة والمطورة.



وأفاد الجراح بأن البنك لايزال قائما على تطبيق خططها، وذلك عبر تبنيه لنموذج عمل أكثر حداثة واستدامة ومرونة، ورؤية تقدمية تستجيب وتتفاعل مع التغيرات السريعة في السوق المحلي والإقليمي وتواكب بيئة عمله التشغيلية وتطوراتها التكنولوجية.



وكشف عن زيادة حجم محفظة الاستثمارات الأوراق المالية لـKIB (بما يشمل الاستثمارات في الصكوك عالية الجودة)، بمبلغ 57 مليون دينار تقريبا أي بنسبة 24%، لتصل إلى نحو 298 مليون دينار في نهاية النصف الأول من 2022، مقارنة بـ 241 مليون دينار تقريبا للنصف الأول من العام الماضي.



ووفقا لما قاله الجراح فإن البنك قد قام بتحقيق هدفا رئيسيا ضمن أركان استراتيجيته، والمرتبط بتوسيع نطاق أنشطته التمويلية والاستثمارية محليا وإقليميا، وكذلك على المستوى الدولي عبر المساهمة في صفقات التمويل المشترك لأكبر المؤسسات العالمية.



وأضاف: «كجزء من استراتيجيتنا أيضا، حرصنا في KIB منذ البداية على وضع سياسات قوية وتعيين أفضل المنهجيات، وذلك فيما يتعلق بالممارسات التحوطية الناجحة لإدارة المخاطر، والتعامل والتكيف مع تداعياتها بما يضمن للبنك الاستمرارية الكاملة في أعماله وإبقاءه على منحى يواصل عليه تقديم عوائد مجزية ونامية لكل من مساهميه ومودعيه».



التصنيف الائتماني



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك رائد جواد بوخمسين، إن البيانات المالية المرحلية للنصف الأول، شهدت أيضا نموا ملحوظا في الودائع، بحيث ارتفعت حسابات المودعين بنحو 512 مليون دينار، بنسبة 29%، وصولا إلى 2.29 مليار دينار تقريبا كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بـ1.78 مليار دينار كما في 30 يونيو 2021.



وأشار بوخمسين إلى بلوغ حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك لـ246 مليون دينار تقريبا، مع إثبات جدارته في الحفاظ على معايير جيدة لكفاية رأس المال، لافتا إلى تحقيق 16.6% من معيار كفاية رأس المال المطابق لتعليمات «بازل 3» حتى نهاية النصف الأول، ليتمكن بذلك من الاستمرار في تجاوز الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي.



ولفت إلى استمرار وكالة «فيتش» العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) لـKIB عند «A»، وتثبيت القدرة الذاتية (VR) له أيضا عند «bb-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ذكر أن هذه التصنيفات لـKIB تعكس متانة مركزه المالي وجدارته الائتمانية ضمن إطار محركات التصنيف الرئيسية.



تحقيق أهداف البنك



وفي ختام البيان، أكد كل من الجراح وبوخمسين على التزام إدارة KIB التنفيذية المتواصل بتحسين أدائه وتحقيق أهداف البنك ضمن ركائز استراتيجيته المتكاملة، بما تتضمن تطوير أعماله المالية والمصرفية الشاملة وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية، إضافة إلى الارتقاء بأنظمته وبنيته التحتية التكنولوجية، مع تعزيز البنية الرقمية لأعمال البنك بأحدث المفاهيم العالمية، فضلا عن الاستثمار بشكل أساسي في رأس ماله البشري مع خطط للنهوض بالكوادر الوطنية والتركيز على المواهب الطموحة.



كما لفتا من جهة أخرى، إلى تفعيل دور البنك التنموي في المجتمع ضمن برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، والذي يأتي في طليعة أولويات KIB الاستراتيجية، مكثفا جهوده في توسيع نطاق مبادراته ومشاركاته المجتمعية المتنوعة، بما يجعله أكثر شمولا، وبمساهمات فعالة على جميع الأصعدة، الاجتماعية، والبيئية، والإنسانية، والوطنية منها وما إلى ذلك.



كذلك، أكد كل منهما أن البنك مازال يواصل أعماله الداخلية بممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، تحت مظلة إدارة البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات، وتطبيقا لبنود الاتفاق الدولي للأمم المتحدة (UN Global Compact)، كونه أول مؤسسة مصرفية في الكويت تنضم لها.



كلمة شكر



أثنى كل من الجراح وبوخمسين على جهود طواقم عمل البنك المتفانية، وتقدما لهم بالشكر الجزيل على مساهمتهم الفعالة والموثوقة في تحقيق نتائج إيجابية على نحو متصاعد، والشكر موصول الى بنك الكويت المركزي لدعمه المتواصل ومساندته الدائمة، مثمنين دورهم الرقابي والإشرافي المتميز.

كما قدما الشكر الى أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي على الدعم والتوجيه المتواصل الذي يقدمونه من أجل تعزيز تواجد علامة KIB التجارية، محليا وإقليميا.