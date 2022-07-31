بشرى شعبان



كشفت مديرة معهد البناء البشري م. عواطف السلمان، أن التسجيل في حملة «شركاء لتوظيفهم» مستمر على الموقع الالكتروني للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عبر باب شركاء في توظيفهم.

وقالت السلمان في تصريح لـ «الأنباء» ان التسجيل مستمر حتى يصل العدد إلى 100 متدرب، موضحة أن الدورة التي ستقام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وستبدأ الدراسة في 2 أكتوبر المقبل ومتاحة لحملة الثانوية العامة من المواطنين وابناء الكويتية ومن جميع أنواع الاعاقات.

وأوضحت أن التسجيل على 3 برامج هي التصنيع الرقمي، ادارة خدمة العملاء والإدارة المكتبية.



وبينت السلمان ان مقدم الطلب يخضع المقابلة الشخصية ويجب ان يكون مستوفي الشروط، مشيرة إلى أن هناك لجانا متخصصة للفرز والتصفية المقبولين، وحتى الآن تم قبول 58 متدربا بالإضافة الى سبع حالات قيد الدراسة في اللجنة التي تصدر تقريرها الخميس المقبل.



وتابعت السلمان: يستمر التسجيل لبلوغ العدد الاقصى للقبول المحددة 100، وهو متاح حتى بدء الدراسة مع استمرار المقابلات وفرز الطلبات وفقا لشروط القبول.