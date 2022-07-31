القاهرة - خديجة حمودة



اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس، مع اللواء أ.ح.وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، والسيد بشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة المتخصص في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه جرت خلال الاجتماع متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية.



وقد تم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصة ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح 40 ألف متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من الأجبان سنويا.



ووجّه الرئيس بالتدقيق في توفير جميع مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة، والخامات، ومستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف، لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان خاصة تلك التي يتم استيرادها حاليا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلي، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية. كما وجّه الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين، والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.



وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد - أيضا - عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية، وإنتاج الأعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.



ووجّه الرئيس السيسي - في هذا السياق - بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد.